Как оспорить кадастровую стоимость и сэкономить на налогах

Кадастровая стоимость квартир в 20-30% случаев в той или иной степени завышена. И с момента изменения алгоритма расчета налога на недвижимость многие столкнулись с проблемой увеличения размера имущественного налога.

Несколько лет назад в России изменился порядок расчета налога на недвижимое имущество граждан. Ранее он начислялся из учета инвентаризационной стоимости жилья, а с недавних пор — исходя из кадастровой стоимости, которая, в свою очередь, максимально приближена к рыночной цене.

С момента изменения алгоритма расчета налога многие столкнулись с проблемой увеличения кадастровой стоимости жилья и, соответственно, увеличением размера имущественного налога. В этой связи вопрос оспаривания кадастровой стоимости недвижимости стал особенно актуален.

Вот основные шаги для тех, кто решил оспорить и снизить кадастровую стоимость жилья. О них рассказывает руководитель практики "Управления собственностью" компании LDD Марина Евсеева.

Первый шаг — определить целесообразность процедуры оспаривания. Для этого стоит обратиться в оценочную компанию и получить ее заключение. Стоит учитывать, что для квартир стандарт-класса завышение кадастровой стоимости носит несущественный характер (до 10-15%). В этом случае экономия на налоге за счет оспаривания не покрывает затрат на проведение работ по самому оспариванию. Оспаривание целесообразно только в случае если жильцы кооперируются, тем самым снижая затраты на одного владельца. Аналогичная ситуация в большинстве своем и с квартирами, относящимися к сегменту элитного жилья. Однако, каждая ситуация требует взвешенной оценки, ведь процедура кадастровой оценки носит массовый характер, не может учитывать индивидуальные ценообразующие факторы каждого из объектов.

Второй шаг — выбрать способ оспаривания. По действующему законодательству Российской Федерации существует два способа оспаривания кадастровой стоимости жилья: в комиссии Росреестра либо суде. При рассмотрении в комиссии есть несколько плюсов:

спор рассматривается в течение месяца; не нужно оплачивать госпошлину;

возможно дальнейшее оспаривание решения комиссии в суде, если вдруг оно не устроит заявителя.

Третий шаг — собрать необходимые для запуска процедуры документы:

выписку из ЕГРН с указанием кадастровой стоимости - заказать ее можно в Росреестре, на сайте госуслуг или в ближайшем МФЦ;

нотариально заверенную копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости (свидетельство о собственности, дарственная и т.д.);

документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости. Например, отчет о рыночной стоимости жилья;

общегражданский паспорт.

Процедура оспаривания в Росреестре проходит следующим образом: при обращении в комиссию ведомства нужно заполнить заявление, в котором указать личные данные и причину для создания комиссии. Заявление рассматривается в течение месяца с даты его принятия, после чего заявитель будет уведомлен о результатах рассмотрения. В случае отказа решение комиссии может быть оспорено собственником в судебном порядке в течение 3 месяцев.

Для оспаривания кадастровой оценки физические лица могут не обращаться в комиссию, а напрямую могут подать обращение в суд. Важно помнить, что исковое заявление подается только по месту нахождения Росреестра. В иске указывают требование: оспаривание решения комиссии или переоценка кадастровой стоимости с учетом появившихся или не выявленных ранее неправильных сведений.

К иску прилагаются все документы, что и для комиссии, плюс решение комиссии (если такое имеется). Бумаги должны быть заверены у нотариуса.

Суд рассматривает заявление в течение одного-двух месяцев. В случае если суд занимает сторону истца и кадастровая стоимость объекта недвижимости подлежит корректировке, изменения будут применяться с 1 января года, в котором был подан иск. Стоит учитывать, что заявление о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в суд не позднее пяти лет с даты внесения в государственный кадастр.