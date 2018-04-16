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Как правильно взять кредит под залог недвижимости

16 апреля 2018 г. Георгий Трушин 485

Перед подписанием договора по кредиту под залог недвижимости лучше воспользоваться услугами юристов, а не рассчитывать только на собственные силы.

Кредит под залог недвижимости является достаточно популярным видом займа. А все потому, что под такой внушительный залог банки с большой охотой готовы выдать средства под хороший процент (не более 9,5%) и на достаточно длительный срок – до 8-10 лет. Это, несомненно, является большим плюсом для заемщика.

Но, как и в любом деле, связанном с деньгами, здесь тоже имеются нюансы, о которых рассказывает юрист компании LDD Никита Руднев.

Заемщику не одобрят кредит, если:  

  • недвижимость имеет неоднозначную, сомнительную юридическую историю, например, за год жилье сменило нескольких хозяев;
  • в квартире есть несогласованная перепланировка;
  • жилплощадь находится в аварийном здании или в доме, который стоит в очереди на расселение жильцов или подлежит сносу;
  • в квартире прописан несовершеннолетний, которому принадлежит какая-то доля;

Одобрение на получение денежных средств под залог недвижимости охотнее дадут, если:

  • квартира в многоквартирном доме;
  • строение имеет многочисленные назначения и стоит отдельно либо если это таунхаус с участком земли
  • это нежилое помещение в многоэтажном доме;

У многих возникает закономерный вопрос – что требуют банки? Вот как выглядят обязательные шаги для получения данного вида займа денежных средств:

Первый шаг – объективно оценить свою платежеспособность и кредитную историю. Если остался непогашенный кредит либо если платежи по прошлым займам были нерегулярными, есть вероятность, что банк откажет в новом кредите.

Второй шаг – подготовить пакет документов, который включает в себя:

  • документы, удостоверяющие личность – паспорт;
  • копия трудовой книжки, справка НДФЛ. В случае, если имеется любой дополнительный доход, то нужно предоставить справки, подтверждающие его (например, трудовой договор)
  • правоустанавливающие документы на недвижимость 
  • гражданам старше 56 лет необходимо будет предоставить в кредитную организацию справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. Возможной альтернативой этому могут действующие водительские права.

Третий шаг – подписать договор с кредитной организацией.

Необходимо помнить, что недвижимость, которую передают в залог банку, обязательно нужно будет застраховать, и это, естественно, повлечет за собой дополнительные расходы.

Перед подписанием договора по кредиту под залог недвижимости лучше воспользоваться услугами юристов, а не рассчитывать только на собственные силы. Ведь потратиться на квалифицированную помощь и сделать все грамотно намного лучше, чем рисковать своей собственностью.

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