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Как установить в квартире кондиционер за 7 шагов

30 апреля 2018 г. Георгий Трушин 783
Фото: © shutterstock

При самостоятельной установке кондиционера надо подходить к делу с повышенной ответственность. А если устройство ставят мастера, необходимо внимательно следить за их действиями.

Впереди лето, а, значит, многие люди будут устанавливать  в своих квартирах кондиционеры. Одни для этого обращаются к профессиональным подрядчикам, другие ищут мастера через магазин, где была куплена техника, третьи пытаются сделать это самостоятельно. Так или иначе, никто не застрахован от ошибок. Вот последовательность шагов при установке кондиционера, а также весьма распространенные ошибки.

Итак, первый шаг при установке кондиционера — это выбор мест, где он, собственно, будет висеть. Эксперты утверждают, что наиболее прохладным от воздух будет на расстоянии примерно двух-трех метров от кондиционера. А это означает, что либо мастер-установщик, либо хозяин квартиры должны выбрать место таким образом, чтобы в этой зоне действия кондиционера не было дивана, кровати или кушетки.

При этом очень важно помнить, что кондиционер должен быть расположен в месте, которое удалено от всех имеющихся в доме нагревательных приборов. Иногда кондиционер устанавливают на кухне. В этом случае устройство должно быть подальше от электрической или газовой плиты.

Второй шаг — необходимо выбрать тип кондиционера, который будет стоять в квартире или в доме. Сейчас обычно устанавливаются сплит-системы, которые состоят из внешнего и внутреннего блоков — то есть, из конденсатора и испарителя. Они довольно просты в эксплуатации, ибо соединяются между собой трубкой, в которой находятся все необходимые для функционирования провода и охлаждающий фреон. 

Никаких разрешений на это не требуется. Исключения составляют разве что дома в исторических зданиях, когда можно испортить общий вид дома.  

Третий шаг — перед установкой кондиционера надо провести отдельную линию электрической проводки. Она ведется прямо от щитка и нужна для того, чтобы не выбивало пробки и не возникло замыкания из-за чрезмерной нагрузки на тот или иной провод. Также надо подготовить отверстие для фреоновой трубки. 

Четвертый шаг — монтаж конденсатора. Перед работами надо выбрать надежные кронштейны, которые выдержат вес кондиционера. Важный момент — кронштейны надо крепить непосредственно к стене дома, а не к обшивке. Если кондиционер ставят мастера, то за этим моментом хозяин должен проследить.

Пятый шаг — обязательно надо удлинить дренажную трубку. Такая операция приведет к тому, что жидкость будет капать вдоль стены по той линии, где нет оконных проемов. А вот если дренажную трубку не удлинить, то вода будет литься прямо в окно. 

Шестой шаг — правильно разместить внутренний блок. Некоторые "умельцы" размещают его в незаметном месте, например, под шкафом. Но это помешает нормальному функционированию прибора и вообще может привести к возгоранию. 

Седьмой шаг — соединить внешний и внутренний блоки. Здесь есть еще один важный момент — оба блока были установлены ровно. Если хозяин квартиры или мастера этого не сделают, то начнет скапливаться конденсат, что приведет к поломке устройства.

В общем, сам принцип установки кондиционера прост, но здесь очень именно детали. Так что при самостоятельной установке кондиционера надо подходить к делу с повышенной ответственность. А если устройство ставят мастера, необходимо внимательно следить за их действиями. Чтобы потом не платить за ремонт кондиционера.

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