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Каждая десятая квартира, сдающаяся в Москве, малопригодна для жизни

15 февраля 2018 г. 516
Фото: © shutterstock.com

Только треть владельцев недорогих квартир готовы удовлетворить просьбы жильцов об устранении мелких неисправностей.

10% квартир класса эконом, сдающиеся в Москве, находятся в неудовлетворительном состоянии, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость".  20% площадей требуют косметического ремонта, 30% объектов сдаются со старой мебелью. При этом все эти лоты сдаются без скидок, поскольку изначально занимают нишу малобюджетного жилья.

36% квартир сдаются с современной мебелью, а 40% - с ремонтом. Больше половины квартир без мебели расположены в новостройках. Две трети лотов с устаревшей обстановкой находятся в хрущевках, остальные – в сталинках и брежневках. В современных домах жилье сдается чаще без обстановки, чем со старой мебелью.

При этом только 35% владельцев низкобюджетных квартир готовы удовлетворить просьбы жильцов об устранении мелких неисправностей или обновлении части интерьера.

В прошлом году порядка 40% арендодателей квартир масс-маркета соглашались на некоторую модернизацию своего жилья, в то время как годом ранее их было 60%, а в 2015-м – 80%.

Арендаторы же не предъявляют претензий по поводу качества низкобюджетных квартир и не ставят условий о покупке новой техники или мебели.

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