Каждому по "квадрату": реально ли вводить по 120 млн. кв. м в год?

Планы властей осуществимы, но только при условии тандема коммерческого и государственного сектора, а также общего экономического роста, считают эксперты.

В начале марта президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, призвал увеличить ежегодные объемы ввода жилья до 120 млн кв м. "Нам нужно взять новую высоту! <…> Цель весьма амбициозная, но также абсолютно реалистичная, если иметь в виду и новые технологии, и опыт, который появился у наших строительных компаний, и новые материалы", - заявил президент.

Для сравнения, в прошлом году ввод жилья в стране был на треть ниже и составлял 78,6 млн "квадратов". Насколько реально достичь заявленного президентом уровня? Мнения экспертов разнятся.

По мнению руководителя по работе с ключевыми партнерами компании Est-a-Tet Романа Родионцева, такая цель вполне достижима при хорошем уровне готовности промышленных мощностей и наличии специалистов.

"Учитывая, что строительная отрасль сопряжена с промышленным производством и использует большой объем ресурсов – материальных и кадровых – такие систематические шаги по поддержке отрасли будут оказывать существенный макроэкономический эффект. Коммерческий рынок не сможет поглотить такие объемы строительства, поэтому роль государства усилится, ведь избыточный объем жилья должен быть вовремя перенаправлен на социальные нужды", — говорит Родионцев.

Генеральный директор IKON Development Евгения Акимова также считает, что в перспективе нескольких лет отрасль может взять такую планку. По ее словам, для этого нужно снимать бюрократические сложности по получению разрешительной документации и подключению к инженерным сетям.

Возможное увеличение объемов строящегося жилья связано и с различными социальными программами. Например, власти подготовили десятилетнюю программу "Жилище", рассчитанную на 2017-2027 гг., согласно которой в Московской области ежегодно предусмотрено строительство порядка 7,5 млн кв. м жилой недвижимости.

Генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин замечает, что на протяжении последних лет в России наблюдается разнонаправленная тенденция по вводу жилья. Если с 2010 по 2014 гг. показатель вырос почти на 45%, то в период с 2014 по 2017 гг. объем ввода снизился на 6,4%, что свидетельствует о проблемах в работе, с которыми столкнулись многие игроки, особенно в регионах, где рынок не столь активен. Оценить, как будет развиваться рынок жилищного строительства в РФ в целом, сложно. Основное наращивание темпов ввода жилья ожидается в наиболее экономически активных регионах, на которые приходится наибольшее количество сделок.

В первую очередь речь идет, конечно, о Москве, где есть перспективы существенного роста объемов жилищного строительства за счет реализации программы реновации, которая уже стартовала, и в дальнейшем будет только набирать обороты. Программа рассчитана до 2032 года. В течение этого времени планируется возвести около 45 млн. кв. м жилья. Таким образом, речь идет более чем о 3 млн. кв. м в год. Для сравнения – в 2017 году в городе было введено 3,42 млн. кв. м, по данным столичных властей. Учитывая низкую обеспеченность жильем в Москве (в среднем по 19 "квадратов" на человека") и перспективное снижение ипотечной ставки до 7% годовых, полагаю, именно на столицу придется основной прирост по вводу жилья.

В свою очередь, генеральный директор Tekta Group Роман Сычев считает, что реализация столь амбициозных планов по вводу 120 млн. кв. м в год малореализуема, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. В сегодняшних реалиях увеличить объемы строительства на 40 млн. кв. м жилья только за счет роста числа новостроек на коммерческой основе, невозможно. Более того, все идет к тому, что количество застройщиков, а вместе с тем и новых площадок, будет планомерно снижаться на фоне ужесточения требований к деятельности девелоперов.

"На рынке действуют две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, застройщикам "закручивают гайки", увеличивая минимальный размер собственного капитала, размер страховых отчислений, вынуждая привлекать в скором времени проектное финансирование. С другой стороны, власти ставят планы по наращиванию объемов ввода. Все это весьма нелогично, учитывая сложности в отрасли и увеличение количества проблемных игроков", — говорит специалист.

По данным "Единого реестра застройщиков", объем незавершенного строительства среди застройщиков в активной стадии банкротства только за последние девять месяцев показал прирост в 70%.