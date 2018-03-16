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Каждую пятую элитную квартиру в Москве покупают в ипотеку

16 марта 2018 г. 454
Фото: © shutterstock.com

Доля ипотеки в премиальном сегменте выросла в шесть раз за два года.

Порядка 20% всех сделок в премиальных новостройках Москвы в феврале были ипотечными, говорится в сообщении компании Savills. В целом же за весь зимний период доля ипотечных сделок достигла 23% от общего объема - для премиального сегмента это значительный показатель.

По сравнению с прошлым годом доля ипотеки в премиальном сегменте выросла в 2 раза, а за 2 года – в 6 раз. Средний срок ипотечного кредита в премиальном сегменте составляет 9 лет. С учетом среднего бюджета сделки при первоначальном взносе в 40% ежемесячный платеж для этого периода кредитования будет превышать 400 тысяч рублей.

Наиболее популярные районы на рынке премиальных новостроек – Хамовники и Пресненский, за февраль на них пришлось две трети всех сделок с  новостройками. Средний бюджет сделок превысил 70 миллионов рублей.

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