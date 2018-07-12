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Каждый четвертый россиянин планирует покупать квартиру

12 июля 2018 г. 730
Фото: © shutterstock.com

Каждый четвертый россиянин в ближайшее время планирует улучшить свои жилищные условия, свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

В ближайшие три года улучшить жилищные условия планируют 28% опрошенных. Чаще об улучшении жилищных условий задумываются жители Москвы и Петербурга, реже – жители крупных городов с населением от 500 до 949 тысяч человек.

43% тех, кто хотел бы улучшить жилищные условия, хотели бы купить жилье. 36% планируют сделать ремонт или перепланировку, 17% хотели бы построить новое жилье.

Самый популярный вариант покупки жилья у россиян – квартира, за него высказались 59% опрошенных. 26% рассматривают вариант приобретения коттеджа.

Доля тех, кто улучшать жилищные условия собирается за счет собственных средств, выросла за год на 6% - до 61% от всего числа опрошенных. На столько же сократилась доля собирающихся брать ипотеку – их осталось 23%. Еще 17% россиян планируют занять деньги у родственников или друзей.

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