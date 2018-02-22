Каждый третий корпус в массовых новостройках Москвы - панельный

Доля панельных новостроек в Москве выросла с 10% в общем объеме столичной недвижимости в 2016 году до 16% в 2018-м, подсчитали аналитики компании "Бест-Новострой".

По состоянию на 15 февраля в старых границах Москвы реализуется 17 проектов, в которых часть застройки или весь объем представлен панельными корпусами.

В феврале 2016-го в продаже находилось лишь 10 панельных жилых комплексов. В общем объеме всех новостроек с квартирами в старой Москве доля панели находилась на уровне 10%. Среди проектов эконом- и комфорт-класса панельные строения занимали 21%.

Сегодня же в продаже находятся 94 панельных корпуса в 17 проектах. В общем объеме первичного жилья доля панели составляет 16,4%, в массовом сегменте – 33%. То есть каждый третий корпус в сегменте доступного жилья в старой Москве – панельный.