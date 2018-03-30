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Ключи обманутым дольщикам в Подмосковье будут выдавать каждый месяц

30 марта 2018 г. 345
Фото: © shutterstock.com

Ключи от квартир обманутым дольщикам в Подмосковье будут выдавать каждый месяц – такими планами в эфире телеканала "360" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В текущем году планируется выдача порядка 4 тысяч ключей, в том числе, в Балашихе, Раменском и Одинцовском районах, рассказал он.  "Все эти объекты находятся у нас под очень скрупулезным контролем, и задача – каждый месяц выдавать ключи тем, кто их очень ждет", - подчеркнул губернатор.

Ранее Воробьев сообщал, что в Подмосковье остается порядка 5,5 тысячи обманутых дольщиков и 27 проблемных строек.

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