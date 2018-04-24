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Ключи в кармане: что делать после того, как новостройка официально сдана

24 апреля 2018 г. Георгий Трушин 727
Фото: © Global Look Press/Anton Gyngazov

После необходимых формальностей собственник может приступать к благоустройству своего нового жилища.

Если клиент уже получил ключи от квартиры, значит все взаиморасчеты, обмеры и устранение возможных недостатков, уже позади — дом принят и в нем можно жить. Однако, получение ключей — это не завершающий этап сделки.

Следующий шаг — подписание договора с управляющей компанией на обслуживание здания и внесение эксплуатационных платежей (или квартплаты) за 3-4 месяца вперед — это условие прописывается в договоре долевого участия (ДДУ). В дальнейшем "коммуналку" клиент будет оплачивать уже по факту, по счетчикам.

Еще один обязательный единовременный платеж за вывоз мусора — составляет около 6-7 тысяч рублей. Причем платят его только те покупатели, которые приобрели жилье без отделки.

Следующий этап — после оплаты клиенту вручается памятка по эксплуатации помещения, а также документы на счетчики (паспорта), ключи от почтового ящика. После этого, как правило, дольщик приступает к ремонтным работам, параллельно оформляя право собственности.

Вот пакет документов, которые многофункциональный центр (МФЦ):

  • паспорт
  • ДДУ
  • акт приема-передачи квартиры
  • квитанция об оплате государственной пошлины в размере 2000 рублей

Примерно через 10 рабочих дней бумаги, подтверждающие регистрацию собственности, должны быть получены.

Конечно, застройщик прописывает в договоре, что все ремонтные работы можно делать только после получения права собственности, но по факту мало кто из покупателей соблюдает данный пункт.

Еще несколько лет назад это грозило серьезными последствиями, в первую очередь, когда речь шла о перепланировке помещения с нарушением. Дело в том, что для получения собственности необходимо было оформить техпаспорт, за основу которого берутся данные первоначального обмера БТИ (еще до передачи ключей застройщику).

"Однако в отдельных случаях БТИ мог произвести повторный обмер. При обнаружении расхождения с первоначальным планом, будущий собственник должен привести все в первоначальное состояние. Сегодня для получения собственности в новостройке техпаспорт не требуется, поэтому у покупателей стало больше возможностей для незаконной перепланировки", — напоминает управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая.

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