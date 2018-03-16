Когда не хватает на двушку: у россиян поменялись предпочтения при покупке квартиры

Доля однокомнатных квартир, взятых в ипотеку, в последнее время растет, а двухкомнатных квартир, наоборот, снижается. Эксперты связывают это с вялой динамикой доходов потребителей – накопить на квартиру становиться сложнее.

Однокомнатные квартиры стали самым популярным форматом жилья, приобретаемым в кредит. Еще недавно неформальный титул лидера спроса ипотечных заемщиков относился к двушкам, отмечают аналитики агентства "МИЭЛЬ-Новостройки".

Два года назад на такой тип жилья приходилось больше половины всех сделок. По данным компании, если в 2015 году доля "однушек" в ипотечной структуре сделок на первичном рынке составляла 38%, а "двушек" - 51%, то в прошлом году – доля однокомнатных и двухкомнатных квартир примерно сравнялась – 44% и 46% соответственно.

А с начала этого года доля покупок однокомнатных квартир достигла почти 47%. Эксперты не исключают, что к концу года доля "однушек" в структуре ипотечных сделок вырастет еще.

При этом, практически неизменными остаются доли покупок трехкомнатных и многокомнатных квартир - около 10% и порядка менее 1%.

По данным "МИЭЛЬ-Новостройки", самая дорогая однокомнатная квартира, купленная с помощью заемных средств в январе-феврале 2018 года, стоила 6,9 млн рублей, самая недорогая – 1,2 млн рублей. Стоит также отметить, что цены на первичном рынке остаются стабильными.

"Наибольшее число сделок с использованием ипотеки приходится на однокомнатные квартиры (включая студии). За первые несколько месяцев 2018 года доля таких лотов составила 45,8%, в 2016 году - 44,2%. Данный формат остается самым популярным на протяжении уже многих лет", - отмечает руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев.

Схожую тенденцию заметили и девелоперы.

"В структуре ипотечных сделок по всем проектам комфорт-класса, которые мы реализуем в Московском регионе, доля однокомнатных квартир составила 65%, рекордным в этом отношении стал UP-квартал "Сколковский" - 71% однушек", - говорит руководитель управления прямых продаж, ипотеки и субсидий ФСК "Лидер" Павел Тимошенко.

При этом, если смотреть по итогам трех месяцев этого года, то наблюдается увеличение числа ипотечных сделок на двух и трехкомнатные квартиры, уточняет он.

Рост популярности "однушек" эксперты связывают с вялой динамикой доходов населения. "В такой ситуации людям стало сложнее накопить первоначальный взнос сразу на двухкомнатную квартиру. Часть заемщиков вместо "двушек" стали приобретать "однушки", рассчитывая после погашения кредита, заняться расширением жилплощади", - говорит директор ипотечного центра компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Татьяна Гусева.

Кроме этого, на увеличение числа таких покупок повлияла и сама структура предложения. Сами застройщики по сравнению с докризисным периодом стали закладывать в проекты больше "однушек" и студий.

В целом в 2017 году с ипотекой зарегистрировано лишь 44,7% ДДУ на первичном рынке старой Москвы, а за первые 2 месяца текущего года уже 52,1%, говорит Роман Родионцев.

В ФСК "Лидер" также отмечают увеличение числа ипотечных сделок. Так, по итогам первых двух месяцев 2018 года средняя доля покупок с привлечением ипотечного кредита в общей структуре сделок по проектам компании составила 70%. В январе-феврале прошлого года этот показатель составляла 61% и 62%, соответственно.

"Увеличение доли ипотечных сделок свидетельствует об изменении финансового положения покупателей, среди которых в среднем только около 18% готовы внести за квартиру сразу всю сумму сразу, тогда как годом ранее доля сделок со 100-процентной оплатой составляла 28%, мы видим снижение платёжеспособности населения", - говорит Павел Тимошенко.

Популярность ипотечного кредитования также связана со снижением ставок и доступностью ипотеки, продолжает он. Это, и снижение первоначального взноса в свою очередь привели к омоложению ипотечного заёмщика. Всё больше молодых специалистов с небольшим стажем работы и доходом покупают квартиры в ипотеку, а эта категория покупателей чаще всего приобретает небольшие однокомнатные квартиры, говорит Тимошенко.

Директор по продукту девелоперской группы "Сити-XXI век" Мария Могилевцева-Головина в свою очередь не отмечает тенденции по увеличению доли однокомнатных квартир в ипотечной структуре сделок. По итогам двух месяцев, доля ипотечных сделок в "Сити-XXI век" составила 73%. Чаще всего покупатели берут в ипотеку двухкомнатные квартиры и "евродвушки" - их доля в структуре ипотечных сделок составляет 65%, однокомнатных квартир – 26%, трехкомнатных – 9%, говорит эксперт.

При этом, снижение ипотечной ставки повлияло на структуру сделок – расширило возможности покупателей.

"Например, те, кто раньше могли позволить себе только студию, приобретают однокомнатную квартиру, потенциальные покупатели "однушек" присматриваются к "евродвушкам" и двухкомнатным квартирам и т.д. Так что рост по увеличению ипотечных сделок в целом равномерный", - заключает Мария Могилевцева-Головина.

Ранее в ДОМ.РФ сообщили, что россияне в феврале поставили новый рекорд - было выдано более 100 тыс. кредитов на сумму более 200 млрд. рублей, что в два раза выше уровня февраля 2017 года. По прогнозам аналитиков, всего в этом году будет выдано около 1,3–1,4 млн. кредитов на 2,5–2,8 трлн руб. Способствовать этому будет дальнейшее снижение ставок.