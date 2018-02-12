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Количество проданных квартир бизнес-класса выросло за месяц на 15%

12 февраля 2018 г. 425
Фото: © shutterstock.com

В январе на столичном рынке новостроек было заключено 345 сделок с новостройками бизнес-класса – это на 15% больше, чем в предыдущем месяце, говорится в сообщении компании Savills.

Часть сделок, по мнению аналитиков, была отложена и перенесена с декабря на январь, чем можно объяснить такой рост.

За год число сделок с новостройками бизнес-класса выросло на 18%. Средняя цена предложения по итогам января составила 319,7 тысячи рублей за квадратный метр.

В конце января объем предложения новостроек бизнес-класса в Москве составил 8,1 тысячи квартир и апартаментов, это порядка 653 тысяч квадратных метров жилья. Каждый четвертый лот продавался на севере Москвы.

 Две трети объема предложения в бизнес-классе формируют семь девелоперов.

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