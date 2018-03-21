Количество сделок с апартаментами выросло на четверть

Так, по данным аналитической платформы bnMAP.pro, предложение апартаментов в границах Старой Москвы увеличивается в течение последних трех лет — с 2016 по 2018 годы.

Так, по данным аналитической платформы bnMAP.pro, предложение апартаментов в границах Старой Москвы увеличивается в течение последних трех лет — с 2016 по 2018 годы.

На отечественном рынке недвижимости все громче заявляют о себе апартаменты. В качестве примера можно привести март 2017 года, когда количество корпусов на экспозиции выросло по сравнению с мартом 2016 года сразу на 31%. Но это еще не все — в марте 2018 года данный показатель увеличился относительно марта 2017 года сразу на 17%.

При этом в марте 2018 года на 17% относительно марта 2017-го выросла и суммарная площадь апартаментов на экспозиции, а количество лотов в продаже за тот же период увеличилось на 16%.

Суммарно, за 2016-2017 годы зарегистрировано 7840 сделок, совершенных физлицами на первичном рынке апартаментов, суммарной площадью 379111 кв. метров. В то же время средняя площадь реализованного лота за 2017 год увеличилась на 5% — до 49,5 кв. метра.

"Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что спрос на апартаменты сконцентрирован в сегменте лотов малого формата с незначительным присутствием объектов с двумя и тремя комнатами-спальнями. При этом очевидно, что востребованность формата апартаментов на рынке растет активными темпами", — резюмирует директор bnMAP.pro. Сергей Лобжанидзе.