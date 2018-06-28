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Количество сделок за МКАД выросло на 41%

28 июня 2018 г. 98
Фото: © shutterstock

Все проекты предполагают комплексное освоение территории и находятся на разных этапах реализации.

По данным специалистов отдела аналитики и проектного консалтинга компании Est-a-Tet, на московские проекты, расположенные за МКАД, пришлось 23% зарегистрированных ДДУ за первые пять месяцев 2018 года. Общее количество сделок в этой локации возросло на 41%.

Самая высокая средняя цена зафиксирована в районе Северное Бутово - 141,7 тыс. руб./кв. м, наиболее низкая цена (98,5 тыс. руб./кв. м) — в районе Крюково (ЗелАО).

"Все проекты предполагают комплексное освоение территории и находятся на разных этапах реализации. Так как в пределах Москвы за МКАД достаточно перспективных площадок, в ближайшее время мы увидим несколько новых проектов, один из них стартует в ЗАО буквально на днях, он также предполагает возведение социальной инфраструктуры, площадь жилья составит более 120 тыс. кв. м", — резюмирует коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис.

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