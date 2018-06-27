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Комфорт-класс лидирует по сделкам с машиноместами

27 июня 2018 г. 161
Фото: © shutterstock

В первом квартале 2018 года в строящихся жилых и апартаментных комплексах Старой Москвы было заключено 2400 договоров долевого участия на приобретение машиномест.

Спрос на парковочные места в составе жилых комплексов комфорт-класса за год вырос более чем в полтора раза. Параллельно востребованность машиномест в бизнес-сегменте снизилась на 18,2%. Это привело к тому, что «комфорт» сместил бизнес-класс с первой позиции и занял долю в 55,3% на первичном рынке «старой» Москвы. Об этом сообщают эксперты "Рейтинга новостроек".

По данным Росреестра, в первом квартале 2018 года в строящихся жилых и апартаментных комплексах Старой Москвы было заключено 2400 договоров долевого участия на приобретение машиномест. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос в данном сегменте увеличился на 15%.

Надо заметить, что наиболее заметный рост спроса был зафиксирован в сегментах премиум- и комфорт-класса. В общей сложности в массовом сегменте было зарегистрировано 1300 ДДУ на машиноместа. Прирост к первому кварталу 2017 года составил 55,7%.

А вот в премиальной категории спрос увеличился на 69,5% — до уровня 160 ДДУ.

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