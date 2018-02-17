Коммунисты представят предложения дольщиков президенту и правительству

КПРФ во вторник представит предложения участников общероссийского съезда дольщиков по каждому объекту президенту и правительству России, а также думским комитетам и каждому из депутатов. Об этом заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Главная цель съезда, по его словам, - добавить в ближайшие 1-1,5 года решения проблем долевого строительства.

В свою очередь, кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин заявил, что необходимо вернуться к старой системе объединения граждан для строительства жилья, передает РИА Новости.

"Построил фундамент - 15% квартир можешь продать, построил три этажа - еще какое-то количество можешь продать", - пояснил он.

Грудинин отметил, что во многом проблемы застройщиков лежат в области коррупции, с которой следует "разобраться на местах".

Также, по мнению политика, процентную ставку по ипотеке нужно довести до 1%. "Но как только застройка останавливается, вообще ипотека прекращается, то есть начисление процентов", - добавил он.

Очередной общероссийский съезд дольщиков проходит в субботу в Москве.