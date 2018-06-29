Комнаты в центре Москвы сдаются по цене квартир на окраинах

Аренда комнаты в центре Москвы в среднем обходится в 22 тысячи рублей в месяц, подсчитали специалисты портала "Мир квартир".

Самым дорогим районом столицы по стоимости найма комнат стал Арбат. Цены на жилье тут разные, во многом зависят от площади, состояния жилья, количества комнат в квартире. Встречаются предложения, стоимость которых сопоставима с арендой двушки в спальном районе. В среднем месячная аренда комнаты на Арбате обойдется в 25,7 тысячи рублей в месяц.

Чуть дешевле жилье в Хамовниках – средняя цена по району составляет 24,8 тысячи рублей. В Тверском районе комнаты в среднем сдаются за 23,6 тысячи рублей в месяц.

Четвертое место у Замоскворечья – здесь комнату снять можно за 22,8 тысячи рублей, при этом большинство объектов предлагается в еще сохранившихся многокомнатных коммуналках. Пятерку замыкает Басманный район, где комната в среднем сдается за 21,3 тысячи рублей.

В Мещанском районе комнату можно снять за 22,7 тысячи рублей в месяц, в Красносельском – за 22,6 тысячи. Якиманка – единственный район, в котором комнаты подешевели – средняя цена сейчас составляет 20,4 тысячи рублей. Комнаты на Пресне в среднем обойдутся в 20,2 тысячи рублей, на Таганке – в 20,1 тысячи.

С конца прошлого года сильнее всего комнаты подорожали в Замоскворечье и Хамовниках, средний же рост цены на аренду комнат в ЦАО составил 2,4%.