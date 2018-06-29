ГлавнаяЖильеКомнаты в центре Москвы сдаются по цене квартир на окраинах

Комнаты в центре Москвы сдаются по цене квартир на окраинах

29 июня 2018 г. 369
Фото: © shutterstock.com

Аренда комнаты в центре Москвы в среднем обходится в 22 тысячи рублей в месяц, подсчитали специалисты портала "Мир квартир".

Самым дорогим районом столицы по стоимости найма комнат стал Арбат. Цены на жилье тут разные, во многом зависят от площади, состояния жилья, количества комнат в квартире. Встречаются предложения, стоимость которых сопоставима с арендой двушки в спальном районе. В среднем месячная аренда комнаты на Арбате обойдется в 25,7 тысячи рублей в месяц.

Чуть дешевле жилье в Хамовниках – средняя цена по району составляет 24,8 тысячи рублей. В Тверском районе комнаты в среднем сдаются за 23,6 тысячи рублей в месяц.

Четвертое место у Замоскворечья – здесь комнату снять можно за 22,8 тысячи рублей, при этом большинство объектов предлагается в еще сохранившихся многокомнатных коммуналках. Пятерку замыкает Басманный район, где комната в среднем сдается за 21,3 тысячи рублей.

В Мещанском районе комнату можно снять  за 22,7 тысячи рублей в месяц, в Красносельском – за 22,6 тысячи. Якиманка – единственный район, в котором комнаты подешевели – средняя цена сейчас составляет 20,4 тысячи рублей. Комнаты на Пресне в среднем обойдутся в 20,2 тысячи рублей, на Таганке – в 20,1 тысячи.

С конца прошлого года сильнее всего комнаты подорожали в Замоскворечье и Хамовниках, средний же рост цены на аренду комнат в ЦАО составил 2,4%.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
29 июня 2018 г. 32
В Минфине назвали среднюю стоимость полиса страхования жилья от ЧС 32
29 июня 2018 г. 369
Комнаты в центре Москвы сдаются по цене квартир на окраинах 369
29 июня 2018 г. 677
От Рублевки до Варшавки: где снять таунхаус, чтобы не разориться 677
29 июня 2018 г. 632
Новая Москва обвалила загородный рынок 632
29 июня 2018 г. 1024
ФАС не нашла нарушений при индексации тарифов ЖКХ 1024
29 июня 2018 г. 1633
Новая модель долевого строительства: как это будет работать 1633
Акция!
Дизайн
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.