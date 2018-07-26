Королева подарила принцу Гарри его жене "Аделаиду"

Ранее королева уже презентовала молодоженам два коттеджа – один находится на территории Кенсингтонского дворца, а второй в Норфолке. Теперь же в распоряжении пары оказался тихий особняк "Аделаида" на территории Виндзорского замка, пишет Spletnik.ru.

Коттедж находится недалеко от часовни Святого Георгия, где супруги венчались, и всего в 40 километрах от Лондона. Особенность дома в том, что в нем семь ходов и выходов, что позволит принцу и его супруге скрыться от папарацци.

Коттедж был построен в 1831 году по заказу короля Уильяма VI, который сделал подарок своей жене Аделаиде. Дом отреставрирован, но в нем до сих пор сохранены старинные элементы интерьера.