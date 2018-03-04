Королевство улыбок и фрилансеров: что купить в Таиланде по цене московской двушки

Нашествие фрилансеров и стартаперов со всего мира дало тайскому рынку недвижимости второе дыхание. В королевство ежегодно переезжают тысячи представителей креативного класса и инвесторы в местную недвижимость неплохо на них зарабатывают.

Таиланд можно назвать идеальным местом как для жизни, так и для инвестиций. Вторая по величине экономика в регионе, демонстрирующая стабильный рост, один из основных туристических центров в Юго-Восточной Азии. А если ко всему этому добавить белоснежные пляжи, круглогодичное лето, экзотические фрукты и морепродукты, приправить все это приятными ценами на жилье, то отказаться от покупки апартаментов в этом райском уголке уже не будет сил.

Если вы недавно продали двушку в Москве, устали от зимы и хотите, например, посетить жизнь серфингу, то можно смело отправляться в Таиланд и за волнами, и за комфортным жильем.

СТРАНА С ДВУЗНАЧНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ АРЕНДЫ

По данным Национального совета по экономическому и социальному развитию (NESDB), тайская экономика в третьем квартале прошлого года выросла на 4,3%. Главными драйверами второй по величине экономика Юго-Восточной Азии являются растущий экспорт, сельское хозяйство и, конечно, туризм.

По информации Министерства туризма и спорта, в прошлом году Таиланд посетило рекордные 35,4 млн человек, это почти на 9% больше, чем годом ранее. Особенно частые гости – россияне. В прошлом году королевство улыбок посетило 1,34 млн человек, что больше, чем в докризисном 2012 году.

В прошлом году была перезапущена программа Thailand Elite. С ее помощью можно получить специальную VIP карту и визу на срок от 5 до 20 лет. При этом, цена VIP карты не такая уж и заоблачная – всего 500 тыс. батов (ококло 15 тыс. долларов) плюс 300 тыс. батов (свыше 9 тыс. долларов) за каждого члена семьи. Цель запуска программы – стимулировать приток состоятельных туристов и активнее их привлекать к покупкам местной недвижимости, которая стабильно дорожает.

"В последние несколько лет цены растут в среднем на 5% в году, особенно на островах Пхукет и Самуи. Россиян стало меньше среди покупателей, но пришли китайцы, которым интересно вкладывать деньги под высокие доходности (в среднем 7-15% годовых)", - говорит управляющий партнер агентства недвижимости Exotic Property Светлана Касаткина.

По ее словам, на островах более развит первичный рынок, так как недвижимость активно строится всего 10-15 лет. Застройщики предоставляют скидки 20-30% при покупке жилья на этапе строительства и рассрочку платежей на весь период строительства – год-два.

В последнее время строят в основном комплексы квартир-студий (35-40 кв. м.) для сдачи в аренду, которые пользуются большим спросом. Реже возводятся виллы для личного пользования.

Кроме этого, Таиланд является местом притяжения отельеров со всего мира, которые берут в управление комплексы апартаментов и управляют ими под своими брендами (Best Western, Windham Ramada, Movenpick, Marriott и т д). Покупатели квартир в таких комплексах заключают договора с отелями и вступают в арендую программу. Она может быть гарантированной – 7-10% годовых от стоимости квартиры на 5-7 лет или фактической, когда доходность не фиксируется, а делится между владельцем и отелем по факту в конце года. Средняя фактическая доходность под управлением мирового отеля – 10-12% в год, рассказывает управляющий партнер агентства недвижимости Exotic Property.

КАК ТАЙЦЫ ПРОИГРАЛИ ОТ ОБВАЛА РУБЛЯ

Еще четыре-пять лет назад главными покупателями курортной недвижимости в Таиланде были россияне, теперь активность наших соотечественников на местном рынке заметно снизилась.

На смену российскому покупателю пришел китайский, поэтому в целом иностранный спрос на тайскую недвижимость не изменился. Также повышенный интерес к тайской недвижимости проявляют граждане СНГ – украинцы, казахи, узбеки.

Лидер по покупке жилья - Пхукет. За ним следует Паттайя, потом идут Банкок и Самуи.

Однако, начиная с прошлого года, среди покупателей снова появились россияне, только цели покупки теперь изменились. Если ранее половина российских клиентов покупала жилье для личного пользования, а вторая половина для сдачи в аренду, то сейчас 90% потенциальных покупателей интересуются жильем, которое впоследствии можно будет сдавать через мировые отельные сети.

При этом из-за разницы курсов валют россиянам пришлось уменьшить бюджеты покупки. Сейчас, по данным Prian.ru, за студию с одной спальней (35-45 кв. м.) в кондоминиуме в курортной зоне на Пхукете не у моря нужно заплатить 80-110 тыс. долларов (4,5-6,2 млн рублей). В Паттайе аналогичное жилье (вторая-третья линия) обойдется в 40-60 тыс. долларов (2,2-3,4 млн рублей). До падения рубля ценник был почти в два раза ниже.

Порадует покупателя и отсутствие налогов на владение жилой недвижимостью.

Впрочем, есть и негативные моменты: по местным законам, иностранец не может купить в полную собственность землю. Как следствие, приобретаемая вилла будет оформлена в полную собственность, а земля в долгосрочную аренду на 90 лет.

При этом первый договор аренды заключается на 30 лет и дважды продлевается. Договор аренды регистрируется в земельном офисе и такая сделка автоматически становится защищенной государством. При перепродаже виллы на нового владельца регистрируется новый договор аренды на землю на 90 лет.

Покупка недвижимости в Таиланде не предоставляет визовых льгот и права на постоянное проживание в стране.

БАНГКОК И ПАТТАЙЯ

Бангкок является локомотивом тайского рынка недвижимости, а главными покупателями являются сами тайцы – по разным оценкам, на их долю приходится 80% от общего числа приобретений. Столица королевства активно застраивается, возводятся высотные дома - Бангкок усыпан небоскребами.

Недвижимость в городе покупают в основном иностранцы из других азиатских стран. Особенно много клиентов из Гонконга, которые чаще всего приобретают ее для инвестиций.

"Первичные квартиры в центре Бангкока стоят в среднем 8,5 тыс. долларов за квадрат, цены на жилье начинаются от 250 тыс. долларов. За пределами центра жилье стоит дешевле и можно найти предложение от 100 тыс. долларов ", - рассказала эксперт по зарубежной недвижимости Tranio Юлия Кожевникова.

По ее словам, цена местного жилья за последние три года фактически удвоилась. При этом рынок по-прежнему сохраняет потенциал: по прогнозам Knight Frank Thailand, в этом году он вырастет на 7%.

В Паттайе предложение превышает спрос, связано это с тем, что город стал застраиваться раньше других. Многие комплексы апартаментов не проданы полностью и пустуют, рассказывает Светлана Касаткина.

"Так как там разрешено высотное строительство, то каждый комплекс состоит из сотни квартир. В свою очередь, при перепродаже в будущем или сдаче в аренду владельцы сталкиваются с большой конкуренцией и вынуждены опускать цены ниже рыночных ", - говорит она.

Цены на недвижимость в Паттайе на 20-30% ниже, чем на островах. Кроме того, в Паттайе можно найти еще более дешевые предложения на вторичном рынке. Цены на жизнь здесь тоже самые минимальные среди других регионов.

РАЙ ДЛЯ СТАРТАПЕРА И ИНВЕСТИЦИЙ

Пхукету пророчат статус Силиконовой долины, уже сегодня этот райский остров привлекает стартаперов в области IT-технологий и тех, кто занимается фрилансом. Согласно ежегодному рейтингу Nomad List, города Таиланда регулярно попадают в десятку лучших мест мира для удаленной работы, и Пхукет-таун уверенно закрепился в top-20 рейтинга.

Неудивительно, что спрос на Пхукете формируют в основном иностранцы. Обычно их интересует недвижимость высокого качества в прибрежной зоне с инфраструктурой на территории.

Примечательно, что если иностранцев обычно интересует прибрежная зона, в центральной части острова по-прежнему доминируют тайские покупатели. Они менее требовательны к своим приобретениям, и жилье в этих локациях часто не самое качественное и дешевое.

Цены на недвижимость здесь постоянно растут. Прежде всего, есть спрос на жилье. Кроме этого, здесь дефицит земли, пригодной для строительства. Также на островах Пхукет и Самуи запрещено высотное строительство (максимум 7 этажей), поэтому в данный момент спрос превышает предложение.

Даже с относительно скромным бюджетом на Пхукете можно купить объекты, которые будут приносить стабильный валютный доход уже сегодня. Доходность инвестиций достигает 7–10% годовых.

Чаще всего покупают квартиры-студии или односпальные квартиры площадью 30-40 кв. м на второй линии от моря (до 1 км). Их минимальная стоимость 75-80 тыс. долларов (4,2 – 4,5 млн рублей), что вдвое меньше бюджета московской двушки.

Цены на небольшие танхаусы площадью 100-150 кв. м. начинаются от 150 тыс. долларов (8,5 млн рублей), но расположены они буду в 1-3 км от моря. Стоимость вилл с 2-3 спальнями, бассейном и небольшим садов в 2-3 км от моря начинается от 300 тыс. долларов (17,1 млн рублей). Все цены включают отделку, сантехнику, кондиционеры и встроенную мебель, а мебель и элементы декора можно получить в подарок.