Коттедж, дача, дом: сколько стоят самые популярные виды загородной недвижимости

Продать дачу, загородный дом или коттедж проще всего в теплый сезон. Стоимость лотов будет зависеть не только от их площади, но и от места расположения и качества коммунальной инфраструктуры.

В столице начался теплый сезон. Этой новости особенно рады владельцы загородной недвижимости, которые рассчитывают, что теперь им будет проще продать дачу, коттедж или просто участок земли. Сайты-классифайды просто пестрят объявлениями о продаже дач в Подмосковье.

В свою очередь часть жителей столицы действительно заинтересована в том, чтобы купить недорогой дом за МКАДом чтобы провести там часть лета. Вторичный рынок сейчас открывает для этого прекрасные возможности. к концу первого квартала в столичном регионе было выставлено на продажу около 28 тыс. самых разнообразных объектов – дач, коттеджей и загородных домов.

Средний срок их экспозиции составляет около восьми месяцев, но в реальности цифра часто оказывается куда больше. Многие продавцы загородного жилья, не найдя клиента к середине теплого сезона, часто снимают свои объекты с рынка, что несколько искажает статистику.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются владельцы загородного премиального жилья, расположенного в закрытых поселках вдоль Рублевки. Часто такие поселки начинались как результат партнерства топ-менеджеров какой-либо крупной компании, рассказывает руководитель отдела городской недвижимости "НДВ-Супермаркет недвижимости" Светлана Жукова.

Большая их часть была построена еще до кризиса 2008 г. "Многие с помощью такого жилья стремились дать своим детям то, чего недополучили в детстве сами, - рассуждает эксперт. – Сейчас дети выросли, и у них оказались совершенно иные приоритеты. В результате, дома, на содержание которых нужно ежемесячно тратить по 150-200 тыс. рублей, оказались никому не нужны, и их бывшие владельцы вынуждены их продавать".

Впрочем, с подобными проблемами в той или иной мере сталкиваются практически все владельцы загородного жилья. Какие форматы подобной недвижимости можно найти на вторичном рынке? – подробности в галерее.

Тип объекта: дача

Среднерыночная стоимость: 1,5-1,7 млн рублей

Описание: небольшие дачи являются непригодными для круглогодичного проживания. Это самый массовый и ликвидный сектор рынка благодаря тому, что такая недвижимость самая дешевая. Продавцы часто оценивают такое жилье в 2,2-2,5 млн рублей, но ради продажи охотно соглашаются дать скидку. Часто рыночная цена лота определяется как половина от его кадастровой стоимости.

Тип объекта: загородный дом

Среднерыночная стоимость: 4-6 млн рублей

Описание: в отличие от дачи, загородный дом подходит для проживания и в зимний сезон. В таком объекте доступны основные удобства – есть своя скважина с водой, самодельная канализация и оборудована емкость для хранения газового баллона для отопления. Площадь подобного жилья, как правило, составляет 100-250 кв. м, плюс участок в 6-15 соток. Финальная стоимость определяется в зависимости от качества коммуникаций и материалов, из которых построен лот.

Тип объекта: коттедж бизнес-класса

Среднерыночная стоимость: 10-15 млн рублей

Описание: особенность таких объектов не столько в размере, сколько в качестве системы коммуникаций, которые подключены к централизованным магистральным линиям. Это гарантирует их стабильную работу на протяжении всего года. Средняя площадь загородного жилья бизнес-класса составляет от 200 до 500 кв м., бонусом – небольшой участок для сада или зоны барбекю. Если подобный дом стоит недалеко от Боровского, Киевского или Калужского шоссе, то его стоимость будет в два раза выше из-за того, что он находится на территории Новой Москвы.

Тип объекта: элитная загородная недвижимость

Среднерыночная стоимость: 70-75 млн рублей

Описание: еще два-три года назад продавцы выставляли такие дома за валюту и оценивали их в 6-8 млн долларов. В прошлом году почти все участники вторичного рынка начали "мыслить рублями" и стали массово снижать ценники, чтобы все-таки найти покупателя. Площадь таких домов начинается от 1 тыс. кв. м.