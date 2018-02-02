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Коттедж и домик в Испании: Бузова рассказала о своих мечтах

2 февраля 2018 г. 4441
Фото: © shutterstock.com

Телеведущая и певица задумалась о приобретении собственного жилья.

Телеведущая и певица Ольга Бузова в интервью StarHit   поделилась своими планами на 2018 года. Девушка призналась, что уже давно пора подумать о собственном жилье, и поэтому одной из целей станет покупка квартиры, к тому же она уже "примерно представляет", каким должно быть ее собственное жилье.

"Скоро буду рассматривать варианты", - пообещала Бузова.

Телеведущая также считает, что неплохо было бы обзавестись подмосковным коттеджем. И, конечно, она не забывает о семье – мечтает о домике в Испании для мамы.

Певица недавно вернулась с отдыха в Таиланде, по ее признанию, это был первый полноценный отпуск за последние два года. Там она вместе с подругами жила на шикарной вилле с персональным бассейном, ежедневно меняла по несколько купальников и приняла участие в горячей фотосессии. В интервью Бузова заявила, что сейчас очень счастлива.

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