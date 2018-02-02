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Краткосрочная аренда в Москве в 2,5 раза дороже долгосрочной

2 февраля 2018 г. 869
Фото: © shutterstock.com

Специалисты портала "Мир квартир" подсчитали разницу в стоимости между посуточной арендой жилья и долгосрочной.

В России владелец квартиры, сдающий ее посуточно, получает в 3,5 раза прибыли больше, чем сдавая недвижимость в долгосрочную аренду, выяснили аналитики.

Самая маленькая разница в ценниках отмечена в Симферополе – там посуточная аренда лишь в 2 раза прибыльнее долгосрочной. В Севастополе посуточная аренда квартиры выгоднее арендодателю в 2,1 раза. На третьем месте – Сочи и Санкт-Петербург, там "розничные" и оптовые" цены отличаются в 2,3 раза.  

Посуточная аренда в Москве будет в 2,5 раза выгоднее долгосрочной. Та же разница зафиксирована в Брянске и Казани.

Самая большая разница в стоимости краткосрочной и долгосрочной аренды в Новокузнецке – 5,8 раза.

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