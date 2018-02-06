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Крым стал лидером по вводу жилья

6 февраля 2018 г. 483
Фото: © shutterstock.com

Лидером среди российских регионов по вводу жилья в 2017 году стал Крым/

За год в республике сдали в эксплуатацию 833,6 тысячи квадратных метров жилья, что в 2,9 раза превышает показатель предыдущего года, следует из данных Росстата.

В Севастополе ввод жилья за год сократился на 20,2% — до 174,3 тысячи квадратных метров.

Всего в России в 2017 году ввели в эксплуатацию более 1,1 миллиона квартир общей площадью 78,6 миллиона квадратных метров, что на 2,1% меньше результата предыдущего года. При этом индивидуальные застройщики построили 32,7 миллиона квадратных метров жилья – 41,6% общего объема ввода.

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