Ксения Раппопорт получила в подарок дом в Италии

Известный актер Юрий Колокольников сделал своей экс-возлюбленной — не менее знаменитой актрисе Ксении Раппопрот — очень неплохой подарок. Как сообщает Starhit, речь идет о доме на берегу моря в итальянском городе Сан-Феличе-Чирчео.

Косвенным подтверждением этой информации может служить недавно состоявшаяся в Москве премьера фильма "Лед" с Аглаей Тарасовой, Милошом Биковичем и Александром Петровым. На премьере присутствовали Ксения Раппопорт и Юрий Колокольников. Пара позировала вместе фотографам, что спровоцировало слухи об их воссоединении. Но, судя по всему, говорить об этом пока что рано.

Что же касается купленного Колокольниковым дома, то есть неофициальная информация, что в нем два этажа. Больше никаких подробностей нет. Зато известно, что Раппопорт является большой поклонницей этой страны. Утверждается, что Колокольников тщательно выбирал дом и специально искал место, скрытое от посторонних глаз.