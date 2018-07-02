Обязательная доля: кто может получить наследство без завещания

Распорядиться личной собственностью на случай смерти, минуя наследование по закону, можно при помощи завещания. Трудно переоценить важность завещания как последней воли по распоряжению имуществом, нажитым за всю жизнь. Правильно составленное завещание предотвращает множество конфликтов. Но все же и здесь есть свои особенности и нюансы, которые необходимо учесть.

Адвокат Виктория Данильченко замечает, что свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.

Для начала необходимо определить, какие лица в соответствии с законом являются обязательными наследниками и что такое обязательная доля в наследстве.

Итак, среди наследников по закону есть особая категория. Независимо от содержания оставленного наследодателем завещания они имеют право получить обязательную долю в наследстве.

То есть, если завещания нет, имущество наследуется по закону согласно очередности наследников (ст.1141 ГК РФ). Если же завещание оформлено, то получить наследство могут не только те, кто в нем указан, но и ряд лиц, имеющих на это законное право (ст.1149 ГК РФ).

А теперь надо разобраться, кого закон относит к обязательным наследникам. Право на обязательную долю в наследстве имеют:

– несовершеннолетние, нетрудоспособные дети наследодателя;

– его нетрудоспособный (-ая) супруг (а);

– нетрудоспособные родители;

– иждивенцы – лица, живущие за счет умершего не менее года до момента его смерти.

Вышеуказанные лица призываются к наследованию, независимо от содержания завещания, не менее чем на ½ доли от доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. При наследовании по закону лица, имеющие на нее право, призываются к наследованию в общем порядке и на основаниях, указанных в гл.63 ГК РФ.

В силу закона нельзя отказаться в пользу других лиц от обязательной доли. Как отмечалось ранее, право на обязательную долю – это исключительное личное право, предоставленное законом определенному кругу лиц. Возможен лишь абсолютный отказ от обязательной доли, который приведет к исполнению воли наследодателя, выраженной в завещании.

Подводя итог сказанному, могу посоветовать очень ответственно и внимательно подходить к составлению завещания и привлекать к этому процессу грамотного юриста или адвоката, чтобы вашим близким не пришлось столкнуться в дальнейшем с проблемами.