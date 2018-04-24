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Квадратный метр новостроек в Новой Москве стоит меньше 100 тысяч рублей

24 апреля 2018 г. 202
Фото: © shutterstock.com

Средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в Новой Москве снизилась на 2,5%  и опустилась ниже отметки в 100 тысяч рублей, говорится в сообщении компании "НДВ-Супермаркет недвижимости".

По итогам первого квартала стоимость квадрата новостроек на присоединенных территориях составила 99 383 рубля. Снижение цены аналитики объясняют выходом привлекательного по стоимости предложения на начальных этапах строительства.

Сильнее всего подешевел бизнес-класс – цена опустилась на 13,3%, до 133,9 тысячи рублей. Новостройки стандарт-класса стали дешевле на 5,1% - в среднем квадратный метр жилья этого сегмента стоит 79,7 тысячи рублей. А вот комфорт-класс подорожал на 1,7%, до 103,4 тысячи рублей за квадратный метр.

Если рассматривать цены по округам, то на территории НАО не произошло существенных изменений, новостройки в среднем продаются за 105 962 рубля за квадратный метр, а в ТАО средний ценовой показатель упал на 14,1% до 73 132 рубля за квадрат.

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