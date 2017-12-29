"Квадраты" в кредит: только 1 из 10 покупатель новых квартир в масс-маркете платит сразу

За последние несколько лет доля покупателей, способных сразу полностью расплатиться за новое жилье, упала втрое. 90% клиентов вынуждены решать свои квартирные вопросы с помощью ипотеки

Количество покупателей, которые приобретают квартиру со 100%-ной оплатой на московском рынке новостроек, за четыре года сократилось в 3 раза, подсчитали аналитики "ИНКОМ-Недвижимость".

Самый популярный способ оплаты на первичном рынке московского региона – заключение договора долевого участия (ДДУ) с привлечением ипотеки. Если в 2013 году по такой схеме совершалось 42% покупок, то сегодня эта цифра достигает 73%.

При этом, популярность другого варианта оплаты при покупке новых квартир – ДДУ с рассрочкой – напротив, снизилась. Если до кризиса такую схему выбирала почти треть покупателей (30%), то в прошлом году этот показатель снизился до 18%. Сейчас на подобные сделки приходится 13%.

По данным "ИНКОМ-Недвижимость", на долю покупателей, готовых единовременно оплатить покупку квартиры, в 2013 году приходилось 28%. Через два года эта цифра уменьшилась до 19%, а сейчас всю сумму за новое жилье сразу может выплатить лишь каждый десятый клиент.

Эксперты видят причину такой динамики в эконмической нестабильности и одновременным ростом привлекательности ипотечных кредитов.

Сегодня единовременную оплату при покупке новых квартир в масс-маркете выбирают те, кто совершает альтернативные сделки. Например, продает недвижимость на вторичном рынке и покупает квартиру в новостройке, рассказывает руководитель аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов.

Кроме этого, покупка квартиры с полной оплатой становится альтернативой банковским вкладам на фоне снижения ставок по депозитам.

"Стопроцентную оплату выбирают те, кто не хочет переплачивать проценты по кредиту, а также те, кто готов рассчитаться за новую квартиру средствами от продажи имеющегося жилья. Часть сделок со 100% оплатой – инвестиционные", - добавляет председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

По ее словам, в среднем доля таких покупателей составляет 25-30%, в зависимости от конкретного объекта. При этом число таких сделок за последние 2-3 года сократилось в 1,5-2 раза. Этому способствовало, в том числе, появление других удобных и выгодных инструментов покупки жилья – доступная ипотека, масса вариантов рассрочек.

В "МИЭЛЬ-Новостройки" за последние два года не заметили серьезных изменений доли покупателей, приобретающих жилье по 100%-ной оплате.

"В целом в общей структуре сделок на первичном рынке недвижимости, по данным наших специалистов, примерно 35-40% покупателей совершают сделки по 100% оплате. Как показывает практика, на сегодняшний день, чаще всего такие покупки совершают люди в возрасте старше 50 лет, которые зачастую приобретают первую недвижимость своим детям", - рассказывает директор ипотечного центра компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Татьяна Гусева.

Скорее всего, заметных изменений - роста или снижения количества покупателей со единовременной оплатой, ожидать не стоит, считает эксперт.

В ИНКОМ-Недвижимость в свою очередь, напротив, прогнозируют сокращение числа сделок с единовременной оплатой покупки 100%.

"С одной стороны, нестабильная экономическая обстановка не способствует увеличению платежеспособности населения – следовательно, не множится и число покупателей, которые в состоянии сразу выплатить всю сумму такой дорогостоящей покупки, как жилье", - говорит Дмитрий Таганов.

С другой, рост доступности ипотеки – снижение ставок по кредитам – дает возможность решить жилищный вопрос тем, кто не располагает всей суммой для приобретения квартиры, отмечает он.

Ирина Доброхотова соглашается, что в будущем будет расти доля ипотечных заемщиков на фоне снижения ставок. Соответственно, доля желающих заплатить за квартиру сразу всю сумму наличным платежом может еще несколько сократиться.

"Всегда остается пласт покупателей, которые по каким-либо причинам не могут оформить ипотеку - сложно одобрить кредит предпринимателям, фрилансерам, тем, чья профессия связана с риском для жизни и всем, кто не может подтвердить стабильный доход, а также те, кто принципиально выбирают беспроцентную рассрочку платежа – чтобы не переплачивать по кредиту", - говорит она.

"Главный плюс покупки при 100%-ной оплате в том, что покупатель получает самую низкую стоимость. Та цена, которая заявляется застройщиками, это и есть цена при единовременной оплате", - отмечает руководитель отдела консалтинга и аналитики компании "Азбука Жилья" Ярослав Дарусенков.

Что касается квартира по ДДУ с рассрочкой, то цена в данном случае будет в среднем выше на 3-6%, а срок рассрочки будет достигать 1-1,5 года, добавляет он