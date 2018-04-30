Квартира за миллион: в каких городах можно купить жилье за 1 млн рублей

Квартира за 1 млн рублей – это не миф. Подобные предложения есть не только на вторичном рынке, но и даже в некоторых новостройках. Более того, недорогую недвижимость всегда просто перепродать и можно быстро найти на нее арендатора.

Практически каждый мечтает о своей недвижимости. Как поступить в случае, если обзавестись своими квадратными метрами очень хочется, но бюджет при этом минимальный – миллион-полтора рублей. Оказывается вариант есть, и не один. В "Мир квартир" нам рассказали, какое жилье и в каких российских городах можно купить, если в вашем кармане один миллион.

Город: Екатеринбург

В четвертом по величине городе России за один миллион рублей можно купить 18-метровая студию с мебелью в районе Горрощи, продается. Такую квартиру можно сдать за 13 тыс. руб. в месяц. Доходность ее будет 15-16%.

Город: Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде за миллион рублей можно купить 18-метровая однушка. В квартире сделан капитальный ремонт новая сантехника, но сам дом занесен в программу расселения. Сдаются такие квартиры за 12 тыс. руб./мес., доходность – 14% годовых.

Город: Новосибирск

В столице Сибири, крупном научном центре за 1 млн рублей можно найти предлоежния о покупке однокомнатной квартиры в новостройке по переуступке или, опять же, маленькую студию, которую можно будет сдавать в аренду за 10-11 тыс. рублей с доходностью – 12-13%.

А добавив полмиллиона, в этом Новосибирске уже можно найти вариант с покупкой двухкоматной квартиры площадью 45 кв. м на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Такое жилье реально сдать за 15-16 тыс. рублей. Следовательно, ее доходность будет такая же, как у 1-комнатной квартиры - около 12-13%.

Город: Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону за 1 млн рублей можно найти студию в 18 "квадратов". Сдать ее реально за 11 тыс. рублей, получая 13% доходности.Или можно купить полноценную однушку или даже двушку за 1,5 млн рублей. Аренда такого жилья будет ежемесячно приносить 16 тыс. рублей дохода, рентабельность – те же 13%.

Город: Москва

Удивлены? Но даже в Москве можно купить квартиру с таким бюджетом. Правда не в самой столице, а на присоединенных территориях. Если поискать, то можно уложить в 1,5 млн рублей.

Самые доступный ЖК в Новой Москве – это "Баркли Медовая Долина" (от 1,967 млн рублей за квартиру), "Борисоглебское" (от 1,978 млн рублей), "Москвичка" (от 1,994 млн рублей) и "Кленовые аллеи" (от 1,967 млн рублей). Все это будут студии площадью 22-26 кв. метров. Сдать их реально будет за 14-18 тыс. руб. в месяц, следовательно, их доходность составит 8,5-11% годовых, если не учитывать расходы на отделку и меблировку квартиры.

Город: Санкт-Петербург

С бюджетом в полтора миллиона, можно поехать покорять рынок недвижимости Северной столицы. Например, в Петербурге можно приобрести всего за 1,38 млн рублей 20-метровую студию. Это будет новостройка в Петродворцовом районе. Или по этой же цене, за 1,3 млн рублей можно найти предложение 21-метровой студии в Девяткино (ЖК "Материк"). Аренда их будет стоить около 15-16 тыс. рублей, соответственно, доходность таких квартир – 13-14%.

И еще есть одна хорошая новость – ликвидность небольших недорогих квартир, как правило, выше.

"Ликвидность дешевых квартир и студий довольно высокая. Здесь главную роль играет транспортная доступность города/центра города. Если она хорошая, продать такую квартиру по адекватной цене не составит труда за 1-2 мес. в Москве и Питере, 2-4 мес. – в регионе", - говорит Павел Луценко, генеральный директор портала "Мир квартир".

Однако, при расчете доходности не учитывались налоги, расходы на ремонт, который нужно делать после каждого арендатора и прочих расходов собственника, отмечает эксперт. Кроме того, если это новостройка, то на ее отделку придется потратить немалую сумму. Не учитывался и простой квартиры – расчеты делались исходя из того, что квартира сдается непрерывно. Таким образом, реальная доходность будет меньше расчетной – об этом не стоит забывать, говорит он.

В целом, покупая квартиру по очень низкой цене, обязательно выясняйте причину дешевизны, советует Павел Луценко.

Если это не очень удобное расположение или маленькая площадь, плохое состояние – это одно. Но хуже, если это долгострой, а у застройщика серьезные финансовые или юридические трудности, или с квартирой связаны юридические проблемы, которые в дальнейшем могут привести к потере этой недвижимости.

"Не забывайте о поговорке «Скупой платит дважды», привлекайте к сделке юриста, опытного в области недвижимости", - заключает он.