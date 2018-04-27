ГлавнаяЖильеКвартиры на вторичном рынке подорожали впервые за 3 года

Квартиры на вторичном рынке подорожали впервые за 3 года

27 апреля 2018 г. 334
Фото: © shutterstock.com

Впервые с декабря 2015 года жилье на вторичном рынке начало дорожать, говорится в исследовании компании "Азбука жилья".

Аналитики отмечают, что на протяжении практически всего прошлого года средняя стоимость квартир на вторичном рынке снижалась, в начале 2018 года цена стабилизировалась, а затем начала расти.

Средняя стоимость вторичной квартиры самого бюджетного сегмента составляет по состоянию на конец апреля 7,93 миллиона рублей. Квартира с рук в комфор-классе обойдется в 17,76 миллиона рублей, в бизнес-классе – в 43,8 миллиона.

Сильнее всего за год подорожал комфорт-класс – цена прибавила 4,1%. Эконом-класс стал дороже на 2,1%, а бизнес-класс подешевел на 1%.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
1
Азбука Жилья
Вам также может быть интересно
27 апреля 2018 г. 46
В Воронеже назвали улицу в честь погибшего в Сирии летчика Романа Фили... 46
27 апреля 2018 г. 334
Квартиры на вторичном рынке подорожали впервые за 3 года 334
27 апреля 2018 г. 1051
Эксперты подсчитали, сколько стоят частные дома на черноморских курорт... 1051
27 апреля 2018 г. 1857
"Нет смысла покупать жилье на котловане": строители готовятся к запуск... 1857
26 апреля 2018 г. 1435
На "Мосфильме" появятся новые павильоны и жилой комплекс 1435
26 апреля 2018 г. 1577
Лидером по вводу жилья в России стало Подмосковье 1577
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.