Квартиры перестали дешеветь: застройщики объявляют о повышении цен на новостройки

Лидер строительной отрасли, ГК ПИК, может в этом году повысить цены на квартиры в своих проектах на 5%. Ее примеру могут последовать и другие крупные компании отрасли.

Крупнейший российский девелопер – группа ПИК – может в этом году повысить цены на свои квартиры. Об этом в ходе конференс-колла, посвященного выпуску годовой отчетности, заявил первый вице-президент компании Александр Прыгунков.

По его словам, повышение цен стало возможно благодаря высокому росту спроса на объекты компании, сохраняющемуся на фоне сниженных ипотечных ставок.

"В силу того, что стоимость ипотеки снизилась, и мы видим официальную отчетность о том, что количество сделок в первом квартале на московском рынке очень сильно увеличилось, то это нам позволяет увеличивать цены, потому что есть достаточно хороший спрос. <...> Резкого увеличения цен нет, в пределах разумного",- цитирует его агентство ТАСС.

По предварительным данным, повышение цен составит около 1,25% в квартал, или 5% в год.

Всего в этом году девелопер рассчитывает продать 1,7-1,9 млн кв. м жилья, что сопоставимо с результатами по итогам 2017 года, уточнил топ-менеджер. По его словам, цель компании заключается не столько в увеличении объема продаж, сколько в повышении рентабельности. Повышение цен на жилье позволило бы добиться роста маржинальности бизнеса.

ГК ПИК является одним из крупнейших застройщиков города. В настоящий момент на территории "старой" Москвы на разной стадии реализации находится 19 проектов, еще 2 жилых комплекса в Новой Москве и 13 в Московской области. По данным агентства "Азбука жилья", по количеству квартир доля проектов ПИК в сегменте новостроек "старой" Москвы (без учета элитной недвижимости) составляет 8% (порядка 3,3 тысячи квартир из 43,9 тысяч квартир) или 7% в пересчете на суммарную площадь квартир.

Отметим, выручка девелопера в прошлом году выросла втрое до 175,1 млрд рублей против 57,7 млрд рублей в 2016 г. Более чем вдвое увеличились доходы от продажи недвижимости. Это направление принесло компании 169,9 млрд рублей выручки. Расчетная выручка на квадратный метр недвижимости, переданной покупателям, составила 90 000 руб. на 1 кв. м.

Но при этом чистая прибыль девелопера за год рухнула в шесть раз с 19,1 до 3,2 млрд. рублей. Таким образом, повышение ценников – самый простой способ добиться роста прибыли.

И, судя по рыночной конъюнктуре, для этого есть все предпосылки. С одной стороны, в марте первичный рынок недвижимости Москвы показал лучшее начало года за всю историю наблюдений. В первом квартале в столице было зарегистрировано 15,9 тыс. договоров долевого участия, сообщают эксперты "Метриум" со ссылкой на данные московского отделения Росреестра. Это на 52,1% выше уровня, зарегистрированного в первом квартале прошло года.

С другой, похоже, что бурный всплеск строительства новых ЖК наконец-то подходит к концу. Уже три квартала – с июня 2017-го по февраль 2018-го – фиксируется сокращение числа квартир, представленных в продаже в столице. За это время объем предложения уменьшился на 18%, уточняют в "Метриуме". В абсолютных величинах, за последние девять месяцев число квартир массового сегмента в реализации снизилось с 21,6 тыс. до 17,8 тыс. лотов.

Вероятно, уже во втором полугодии снижение строительной активности лишь ускорится. В связи с предстоящими изменениями законодательства в строительной отрасли, число новых проектов во втором полугодии может сократиться, указывает руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев.

"Клиенты понимают, что сейчас наиболее оптимальное время для приобретения недвижимости именно в тех проектах, которые уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны. Говоря о проектах ГК ПИК, то в ЖК "Черняховского 19", например, рост за год составил около 30%. Заявленное увеличение стоимости на 5% является абсолютно нормальным для рынка", - считает эксперт.

"Такое повышение цен в проектах ПИК не окажет серьезного влияния на рынок. Тем более что макроэкономические показатели и условия остаются прежними: состояние экономики, доходы населения, спрос. Цены на первичном жилом рынке Москвы стабилизировались еще в конце 2016 года, однако сейчас предпосылок для существенного роста стоимости нет", - считает эксперт.

По словам Романа Родионцева, некоторые застройщики могут попытаться последовать за лидером и также начать повышать цены в своих проектах. Однако такая тактика будет успешной лишь в тех ЖК, на которые действительно наблюдается повышенный спрос.

"У большинства застройщиков плановое повышение цен на квартиры привязано к финансовой модели проекта, но при этом на динамику цен влияет не только финансовая модель, но и конъюнктура рынка, наличие платежеспособного спроса, ценовых и локационных конкурентов. Если наблюдается высокий спрос на проект, то повышение цен может обгонять финансовую модель", - поясняет руководитель управления по стратегии и маркетингу ГК "Инград" Анна Соколова.

Так или иначе, но ПИК – не единственный крупный девелопер, который планирует начать повышение ценников на свои объекты. Например, крупнейший застройщик Московской области ГК "Самолет" потенциально закладывает рост ценников по своим проектам на 0,8 п.п. месяц или суммарно около 10% в год.

"Стадия готовности растет, продукт становится ликвиднее, ключей меньше, поэтому люди готовы платить больше. Такой подход очевиден по всем застройщикам на первичном рынке и первый фактор роста цен", - заявлял несколько недель назад коммерческий директор девелопера Дмитрий Волков.