Квартиры по реновации можно будет зарегистрировать за 3 дня

Квартиры, которые москвичи получат по программе реновации жилья, можно будет зарегистрировать в течение трех дней, сообщается на портале столичного стройкомплекса.

Учетно-регистрационные действия в рамках реализации программы сократили. Изменения внесены в соответствующий приказ.

Ранее в Росреестре сформировали подразделение, ответственное за координацию учета и регистрации жилья по программе. Подразделение должно оперативно решать вопросы, связанные с постановкой на кадастровый учет и регистрацией прав на объекты недвижимости, построенные по программе реновации.

До 2021 год столичные власти планируют в рамках программы переселить жителей около 41 тысячи квартир.