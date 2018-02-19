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Квартиры по реновации можно будет зарегистрировать за 3 дня

19 февраля 2018 г. 682
Фото: © Global Look Press

Квартиры, которые москвичи получат по программе реновации жилья, можно будет зарегистрировать в течение трех дней, сообщается на портале столичного стройкомплекса.

Учетно-регистрационные действия  в рамках реализации программы сократили. Изменения внесены в соответствующий приказ.

Ранее в Росреестре сформировали подразделение, ответственное за координацию учета и регистрации жилья по программе. Подразделение должно оперативно решать вопросы, связанные с постановкой на кадастровый учет и регистрацией прав на объекты недвижимости, построенные по программе реновации.

До 2021 год столичные власти планируют в рамках программы переселить жителей около 41 тысячи квартир.  

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