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Квартиры в московских новостройках стали просторнее на 6%

19 апреля 2018 г. 294
Фото: © shutterstock.com

Средняя площадь квартир в новостройках в старых границах Москвы и в Московской области в первом квартале текущего года выросла на 6% по сравнению с четвертым кварталом 2017-го, подсчитали аналитики ГК "101".

В Новой Москве средняя площадь квартир за тот же период выросла на 12%.

Тенденция увеличения средней площади квартир в новых домах обусловлена растущим спросом на многокомнатные квартиры и возможностью их купить.  Дешевеющая ипотека сделал жилье доступнее, при этом покупатели предпочитают не снижать размер ежемесячного платежа, а купить квартиру дороже, и, как правило, это жилье большей площади, а не в доме более высокой стадии готовности.

Каждый третий покупатель, который обращается в компанию для покупки конкретной квартиры, после просмотра других вариантов жилья, а также вариантов покупки – к примеру, ипотечных программ банков-партнеров, меняют свое решение в пользу большей площади квартиры.

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