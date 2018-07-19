Квартиры в Новой Москве раскупают на этапе монтажа этажей

Более половины квартир в новостройках в Новой Москве продавались в первом полугодии на этапе монтажа этажей, подсчитали аналитики "Метриум".

Продажи таких квартир выросли за полгода на 22% - до 59%, отмечается в исследовании. Соответственно, предложение на начальном этапе строительства сократилось до 22%. 14% предложения пришлось на квартиры в домах, которые уже отделывают, а 5% - в домах, уже введенных в эксплуатацию.

Средняя цена квадратного метра в новостройках на присоединенных территориях в июне составила 107 тысяч рублей – за полгода квадрат подорожал на 7,7%. Средняя стоимость квартиры в Новой Москве к концу первого полугодия выросла в цене на 13% - до 5,8 миллиона рублей.

Студии в Новомосковском округе, а именно там сейчас в основном и ведутся продажи, стоят в среднем 3,1 миллиона рублей, однокомнатные квартиры – 4,5 миллиона, двухкомнатные – 6,2 миллиона, трехкомнатные – 8,8 миллиона, многокомнатные – 10,6 миллиона рублей. Сильнее всего – почти на 20% - подорожали студии.

При этом объем предложения нового жилья в Новой Москве снижается – за полгода отрицательная динамика составила 24,8%.