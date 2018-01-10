Легально и быстро: собственники квартир смогут менять недобросовестную УК без суда

Сделать это можно с помощью жилищной инспекции. С одной стороны, это поможет избавиться от недобросовестных УК. С другой стороны, появятся временные компании, механизм работы которых пока неясен

Собственники многоквартирных домов получили законную досудебную возможность отказываться от работы с управляющими компаниями в случае грубых нарушений со стороны последних. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс официально вступили в силу, сообщает "Российская газета".

Теперь для смены УК жителям не нужно больше обращаться в суд; изъятие дома из управления недобросовестной УК будет происходить по решению жилищной инспекции. Компания может остаться как без части домов, где она допустила грубые нарушения, так и всего находящегося у нее в управлении жилого фонда.

"Мы считаем, что в случае действительно серьезных проступков ответственность должна наступать без промедлений: законопроект предусматривает исключение из лицензии домов по решению жилищных инспекций", - заявлял ранее глава Минстроя Михаил Мень еще до вступления новых правил.

Документ вводит само понятие "грубого нарушения" для УК. К ним относятся действия, которые повлекли опасность для жизни и здоровья жильцов, а также умышленные злоупотребления. Речь идет, например, об отказе от передачи технической документации при переходе дома в управление новой компании, нарушениях по передаче денег за коммунальные ресурсы.

Помимо этого, жилищная инспекция теперь вправе подать в суд на управляющие компании, у которых в течение полугода не было в управлении ни одного дома, для дальнейшего аннулирования лицензии. Согласно данным "Управдом", на которые ссылается газета, в России сейчас порядка 10% управляющих компаний не имеют на балансе домов.

Еще одно из нововведений – ограничение срока лицензии по управлению многоквартирным домом - пяти годами. Также запрещается выдавать лицензии УК, у которых названия сходны с теми компаниями, которые уже получили лицензии.

Юристы положительно оценивают введение подобных норм. Во-первых, это поможет бороться с управляющими компаниями, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности во многих регионах. Также это может решить проблему компаний-дублеров, которые заменяют компании с большими долгами. Чаще всего у них либо одни и те же учредители, либо одни и те же акционеры, говорит генеральный директор юридической компании "Глазунов и Семенов" Валерий Глазунов.

Кроме этого, поправки позволят разгрузить суды, а саму процедура снятия компаний перевести из судебной в административную.

"При наличии каких-либо несогласий с решением в административном порядке, жильцы или управляющая компания смогут оспорить в судебном. Что дает дополнительные способы гарантии защиты прав", - добавляет старший юрист юридической фирмы "СТРИМ" Мария Понаморева.

Кроме этого, сама процедура смены управляющих компаний станет проще и быстрее, считает юрист. Раньше, чтобы сменить управляющую компанию, жильцы на общем собрании принимали соответствующее решение с помощью голосования.

"Основная загвоздка состояла в том, что жильцам нужно было собраться всем вместе, правильно определить повестку и регламент, а гражданам, юридически не подкованным в данном вопросе, при неправильном оформлении результатов голосования, подобного рода документы могли бы оспариваться", - отмечает юрист.

По ее мнению, с привлечением жилищной инспекции к данному вопросу снимается множество рисков самих жильцов по правильности оформления, смены, доказывания недобросовестности работы управляющей компании. Это, с одной стороны.

С другой стороны, все больше прав от собственников передается контрольно-надзорным органам, отмечает считает первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Жилищный кодекс дает право собственнику самостоятельно выбирать УК, контролировать ее работу, по факту он не может осуществлять эти функции.

Однако подобные нововведения помогут сделать институт лицензирования управляющих компаний более действенным, который из-за сложности изъятия лицензий почти не функционировал, констатирует Разворотнева.

Также закон конкретизирует порядок взимания штрафов с ресурсников и управляющих компаний за неправильное начисление денег за жилищные или коммунальные услуги в пользу собственников. И хотя сама норма существовала и ранее, фактически она не работала - не был прописан механизм взимания таких штрафов. Сейчас конкретизируется порядок выплаты штрафа – это будет либо уменьшение платы за будущей период, либо долга, поясняет она.

Положительным является введение трехдневного срока с даты принятия решения об изменения способа управления домом, в течение которого управляющая компания должна передать новой техническую документацию, ключи. Существовали случаи, когда компании сопротивлялись такому переходу, не передавая ни документацию, ни ключи, говорит Разворотнева.

При этом спорным остается момент, связанный с появлением временных управляющих компаний – когда собственники не выбрали себе УК, а конкурс, проводимый местными властями, тоже не дал результатов.

"Если на конкурс никто не вышел, скорее всего, этот дом неинтересен с экономической точки зрения управляющим компаниям - невыгодно его брать и та оплата, которая собирается с этого дома, не позволяет в полном объеме вести необходимые мероприятия", - рассуждает исполнительный директор "ЖКХ Контроль".

На каких условиях будет работать назначенная УК, откуда она возьмется, пока этот вопрос остается открытым, говорит эксперт.

Кроме этого, не всегда грубые нарушения, о которых идет речь, происходят по вине УК. Например, дом может быть ветхим, программа капремонта у него через 100 лет, и рухнула стена – нельзя сказать, что в данном случае виновата УК.

Поэтому помимо ужесточения контроля за работой УК, нужно решать проблему управления ветхими многоквартирными домами, в которых по факту плата за содержание велика, а жильцы платить ее не могут. Нужно либо поднимать плату до экономически обоснованной и платить дотацию тем жильцам, либо субсидировать УК, считает Разворотнева.