Лес, детсад, бюджет: чем заманивают покупателей застройщики

Наибольшим спросом у покупателей пользуются новостройки, в которых предусмотрена собственная детская инфраструктура – в настоящее время 60% проектов на столичном рынке жилья могут предложить эту опцию, подсчитали аналитики компании "БЕСТ-Новострой".

48% новостроек отличаются наличием рядом природных объектов – парк, лес, река или пруд. 43% проектов имеют удобный доступ к транспортно-пересадочным узлам, 28% предлагают различную сопутствующую инфраструктуру, 21% - архитектурное решение и функциональность планировок, 18% предлагают отделку квартир под ключ.

Однако главенствующими факторами при выборе жилья по-прежнему остаются транспортная доступность и бюджет.

В последнее время люди стали приобретать квартиры меньшей площади – во многом благодаря тому, что в новых проектах существенно улучшилась функциональность планировочных решений: то, что раньше умещали на площади 200 квадратных метров, сейчас прекрасно располагается на 70 квадратах.

За 2 года объем предложения на рынке новостроек в старых границах Москвы, по данным компании, вырос вдвое, и рост продолжится, считают аналитики.