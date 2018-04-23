Лес, детсад, бюджет: чем заманивают покупателей застройщики

Наибольшим спросом у покупателей пользуются новостройки, в которых предусмотрена собственная детская инфраструктура – в настоящее время 60% проектов на столичном рынке жилья могут предложить эту опцию, подсчитали аналитики компании "БЕСТ-Новострой".
48% новостроек отличаются наличием рядом природных объектов – парк, лес, река или пруд. 43% проектов имеют удобный доступ к транспортно-пересадочным узлам, 28% предлагают различную сопутствующую инфраструктуру, 21% - архитектурное решение и функциональность планировок, 18% предлагают отделку квартир под ключ.
Однако главенствующими факторами при выборе жилья по-прежнему остаются транспортная доступность и бюджет.
В последнее время люди стали приобретать квартиры меньшей площади – во многом благодаря тому, что в новых проектах существенно улучшилась функциональность планировочных решений: то, что раньше умещали на площади 200 квадратных метров, сейчас прекрасно располагается на 70 квадратах.
За 2 года объем предложения на рынке новостроек в старых границах Москвы, по данным компании, вырос вдвое, и рост продолжится, считают аналитики.
Читайте также:
- Новостройки стандарт-класса сосредоточены в ЮВАО
- Покупательский исход: Подмосковье не выдерживает конкуренции с Москвой
- На стадии котлована: квартиры для решительных
- Бизнес-класс против массового сегмента: предложение сравнялось
- Мария Литинецкая, "Метриум Групп": "Рынку нужен платежеспособный покуп...