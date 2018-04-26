Лидером по вводу жилья в России стало Подмосковье

В Московской области ввели в два раза больше жилья, чем в прошлом году. А вот Москва продемонстрировала отрицательную динамику. Самые же впечатляющие показатели - у Севастополя.

По итогам первого квартала 2018 года Подмосковье заняло первое место по вводу жилья в России. За первые три месяца года в Московской области сдали 2,4 миллиона квадратных метров жилых площадей, это в 2,1 раза больше, чем в тот же период в прошлом году, говорится в сообщении Росстата. Доля Подмосковья от общего объема ввода по стране составила 15,5%.

Значительные объемы жилищного строительства в первом квартале продемонстрировали также Ленинградская область – там ввели 1,2 миллиона квадратов жилья, плюс 40% к результатам прошлого года; Татарстан – 861 тысяча квадратных метров, прирос – 33%; Краснодарский край, где введено 837 тысяч квадратов, что превышает прошлогодние показатели на 25%.

При этом ввод жилья в Москве упал на 11% - до 286 тысяч квадратных метров. Сильное сокращение отмечено и в Петербурге – минус 34%, 738 тысяч квадратов введенного жилья.

Самую сильную динамику ввода продемонстрировал Севастополь – квартальный показатель в городе вырос в 44 раза, до 88 тысяч квадратных метров. На последнем месте по этому показателю – Чукотка, там не построили ни одного дома.

В целом по России ввод жилья в первом квартале вырос на 20%, до 15,7 миллиона квадратных метров.