ГлавнаяЖильеЛиквидные квартиры на вторичном рынке продаются за 2 недели

Ликвидные квартиры на вторичном рынке продаются за 2 недели

19 февраля 2018 г. 709
Фото: © shutterstock.com

У покупателей вторичного жилья больше не осталось времени на долгие раздумья - хорошие варианты уходят за пару недель.

Количество просмотров объектов до принятия потенциальным покупателем  решения о приобретении сократилось за год примерно вдвое. Если год назад покупатели осматривали порядка 20 объектов, то сейчас речь идет о 10-12, выяснили аналитики компании "Инком-Недвижимость".

Продать квартиру без существенных минусов по средней цене на вторичном рынке сейчас не проблема, и у покупателей, как правило, нет возможности просматривать 20 объектов на всякий случай в уверенности, что первый понравившийся их дождется, говорит директор департамента вторичного рынка компании Сергей Шлома. По его словам, ликвидные квартиры находят покупателей в течение двух недель.

С рынка постепенно уходят "туристы" – потенциальные покупателями с завышенными ожиданиями. Еще год назад их количество особенно возросло. Таких людей отличает очевидное злоупотребление благоприятной для покупки жилья ситуацией, понятие же "торг" они воспринимают превратно, делая собственникам предложения, доходящие до абсурдности: так, квартиру стоимостью 15 миллионов рублей они предлагают продать им за 10 миллионов.  

Изобильный для покупателей рынок становится прошлым, подчеркивают эксперты. Теперь уже нельзя, подождав два месяца, рассчитывать, что собственник значительно снизит цену. Скорее всего, за это время квартиру продадут уже другим желающим.

"Покупатели сейчас находятся в легком недоумении от этой ситуации – они отвыкли от нее за три года", - комментирует Шлома.

По данным компании, спрос на вторичные квартиры в январе этого года оказался на 20% выше, чем в январе 2017-го.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные компании:
Связанные персоны
1
Шлома Сергей Александрович
Связанные компании
1
ИНКОМ-Недвижимость
Вам также может быть интересно
19 февраля 2018 г. 121
Большинство покупателей выбирает апартаменты из-за низкой цены 121
19 февраля 2018 г. 405
Все больше людей берут ипотеку с минимальным первым взносом 405
19 февраля 2018 г. 709
Ликвидные квартиры на вторичном рынке продаются за 2 недели 709
19 февраля 2018 г. 683
Квартиры по реновации можно будет зарегистрировать за 3 дня 683
19 февраля 2018 г. 1066
Элитную квартиру в Москве продают за биткоины 1066
19 февраля 2018 г. 994
Средняя стоимость квартиры в дальнем Подмосковье составила 2,8 миллион... 994
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.