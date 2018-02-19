Ликвидные квартиры на вторичном рынке продаются за 2 недели

У покупателей вторичного жилья больше не осталось времени на долгие раздумья - хорошие варианты уходят за пару недель.

Количество просмотров объектов до принятия потенциальным покупателем решения о приобретении сократилось за год примерно вдвое. Если год назад покупатели осматривали порядка 20 объектов, то сейчас речь идет о 10-12, выяснили аналитики компании "Инком-Недвижимость".

Продать квартиру без существенных минусов по средней цене на вторичном рынке сейчас не проблема, и у покупателей, как правило, нет возможности просматривать 20 объектов на всякий случай в уверенности, что первый понравившийся их дождется, говорит директор департамента вторичного рынка компании Сергей Шлома. По его словам, ликвидные квартиры находят покупателей в течение двух недель.

С рынка постепенно уходят "туристы" – потенциальные покупателями с завышенными ожиданиями. Еще год назад их количество особенно возросло. Таких людей отличает очевидное злоупотребление благоприятной для покупки жилья ситуацией, понятие же "торг" они воспринимают превратно, делая собственникам предложения, доходящие до абсурдности: так, квартиру стоимостью 15 миллионов рублей они предлагают продать им за 10 миллионов.

Изобильный для покупателей рынок становится прошлым, подчеркивают эксперты. Теперь уже нельзя, подождав два месяца, рассчитывать, что собственник значительно снизит цену. Скорее всего, за это время квартиру продадут уже другим желающим.

"Покупатели сейчас находятся в легком недоумении от этой ситуации – они отвыкли от нее за три года", - комментирует Шлома.

По данным компании, спрос на вторичные квартиры в январе этого года оказался на 20% выше, чем в январе 2017-го.