ГлавнаяЖилье"Лишь бы отстал": вдова Евгения Евстигнеева уступила квартиру пасынку

"Лишь бы отстал": вдова Евгения Евстигнеева уступила квартиру пасынку

20 апреля 2018 г. 185
Фото: © Global Look Press

Запутанная история с наследством, в центре которой оказалась вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина и сын ее второго мужа Александр Благонравов-младший, похоже, подошла к финалу.

Второй супруг Цывиной скончался несколько лет назад, и с той поры женщина делит наследство со своим пасынком. Цывина утверждала, что Благонравов-младший претендует на недвижимость, которую она приобрела еще в первом браке, он же придерживался иной точки зрения. В итоге мужчина отказался доплачивать 500 тысяч рублей за квартиру в центре Москвы, но вопрос все же удалось решить: 18 апреля в Тверском суде стороны достигли мирового соглашения.

Земля и другое недвижимое имущество Цывиной, часть которого досталось ей от Евгения Евстигнеева, по-прежнему в ее собственности.

Кадастровая стоимость спорной квартиры – 17 миллионов рублей, рыночная – 12,5 миллиона, рассказала адвокат Благонравова Ирина Петрова. Она добавила, что к мировому соглашению стороны пришли "с большим трудом".

В беседе с "Комсомольской правдо" Ирина Цывина рассказала, что очень переживала из-за процесса с пасынком.  "Я была готова расстаться с этой квартирой, лишь бы он отстал от меня. Я решила закончить судебные разбирательства, потому что мои морально-этические нормы выше всех этих дрязг", - подчеркнула она.

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