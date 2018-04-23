Лобода ждет второго ребенка в Америке и хвастается виллой у океана

Певица Светлана Лобода, которая ожидает второго ребенка, решила провести беременность в США. 35-летняя артистка уехала на океанское побережье, где сняла шикарную виллу.

Изменения в своей фигуре Лобода показывать не спешит, но балует подписчиков в Instagram потрясающими видами, которые открываются из окон ее нового жилища, и интерьерами.

Из окон виллы, где живет беременная певица, открывается вид на побережье и океан. Эта картина помогает Светлане расслабиться и перезагрузиться.

Имя отца своего будущего ребенка Лобода по-прежнему держит втайне. Некоторые СМИ и поклонники певицы предполагают, что им может быть солист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн, с которым Лобода сблизилась летом прошлого года на фестивале "Жара в Баку". Артистка постила совместные фото в Instagram, сопровождая их многозначительными подписями.

Правда, позже опровергла слухи о романе с заокеанским певцом, продолжая при этом писать в своем блоге о том, что скучает по нему.