Любовь и ипотека: что будет, если супруги развелись

Выплата ипотечного кредита — дело непростое, которое может растянуться и на 7, и на 10, и на 15 лет. Примерно 70% случаев ипотечный кредит берут семьи. А если учесть, что по данным Росстата, на 1000 браков приходится 829 разводов, весьма актуален вопрос — что делать и кто должен выплачивать ипотечный кредит в случае развода.

Руководитель ипотечного центра компании Est-a-Tet Алексей Новиков замечает, что если супруги приняли решение развестись, то нужно понять — на кого была оформлена ипотека? Если в договоре участвуют оба супруга в качестве созаемщиков, то для раздела имущества один из них может безвозмездно или за денежную компенсацию подписать отказ от своей доли. В таком случае другой возьмет на себя все обязательства по выплате ипотеки.

Важно помнить, что у официальных супругов при отсутствии брачного договора все приобретенное недвижимое имущество оформляется в общую совместную собственность. А при разводе может быть поставлен вопрос о разделе имущества, в том числе ипотечного жилья. И вот здесь возникает некая коллизия. При разводе применяется Семейный кодекс, согласно которому вся собственность, приобретенная в период брака, делится пополам. С одной стороны, ипотечная квартира должна быть разделена, но ситуация осложняется тем, что она обременена залогом банка. Именно по этой причине банк привлекается к судебному процессу в качестве третьей стороны.

Как говорят адвокат Михаил Бриль, в практике такие дела сейчас доходят до суда в единичных случаях и зачастую либо заканчиваются мировым соглашением (когда бывшие супруги таки договариваются), либо побеждает… банк. То есть и квартира, и платежи по кредиту остаются неразделенными до тех пор, пока заем не будет погашен. И здесь наиболее вероятны два варианта. Первый вариант – супруги полностью и досрочно гасят ипотечный долг перед банком. Второй вариант – квартира продается, а оставшиеся деньги делятся между супругами.

Управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая подтверждает, что именно брачный договор — самый оптимальный вариант на случай развода супругов, которые приобрели квартиру в ипотеку.

"Довольно часто брачный договор для ипотечной сделки составляют те супруги, у которых уже есть какая-то общая собственность, а один из них хочет купить квартиру только для себя. А вот если нет брачного договора, то проблема раздела имущества обычно зависит от того, кто какой вклад вносил в семейный бюджет", — говорит эксперт.

Адвокат Олег Сухов замечает, что если муж и жена работали на равных что будет документально подтверждено справками из бухгалтерии, то здесь суд может поделить квартиру поровну. А вот если муж, допустим, работал, а жена была домохозяйкой, то, в случае расставания, могут возникнуть даже судебные споры о соразмерности вложений в приобретенное жилье. Муж может документально доказать тот факт, что именно он платил ежемесячные взносы и супругу в такой ситуации остается уповать только на его порядочность.

Зачастую самый лучший вариант — это продажа ипотечного жилья. Пошагово данная процедура выглядит следующим образом:

Первый шаг — банк, выдавший ипотеку, разрешает продажу квартиры или дома.

Второй шаг — новый владелец вносит в банк-кредитор сумму, которая осталась согласно договору.

Третий шаг — банк снимает с ипотечной недвижимости обременение.

Четвертый шаг — новый владелец уплачивает бывшим хозяевам оставшуюся сумму.

Пятый шаг — муж и жена делят остаток.