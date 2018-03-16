ГлавнаяЖильеЛюбовь и ипотека: что будет, если супруги развелись

Любовь и ипотека: что будет, если супруги развелись

16 марта 2018 г. Георгий Трушин 1567
Фото: © Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Зачастую самый лучший вариант — это продажа ипотечного жилья.

Выплата ипотечного кредита — дело непростое, которое может растянуться и на 7, и на 10, и на 15 лет. Примерно 70% случаев ипотечный кредит берут семьи. А если учесть, что по данным Росстата, на 1000 браков приходится 829 разводов, весьма актуален вопрос — что делать и кто должен выплачивать ипотечный кредит в случае развода.

Руководитель ипотечного центра компании Est-a-Tet Алексей Новиков замечает, что если супруги приняли решение развестись, то нужно понять — на кого была оформлена ипотека? Если в договоре участвуют оба супруга в качестве созаемщиков, то для раздела имущества один из них может безвозмездно или за денежную компенсацию подписать отказ от своей доли. В таком случае другой возьмет на себя все обязательства по выплате ипотеки.

Важно помнить, что у официальных супругов при отсутствии брачного договора все приобретенное недвижимое имущество оформляется в общую совместную собственность. А при разводе может быть поставлен вопрос о разделе имущества, в том числе ипотечного жилья. И вот здесь возникает некая коллизия. При разводе применяется Семейный кодекс, согласно которому вся собственность, приобретенная в период брака, делится пополам. С одной стороны, ипотечная квартира должна быть разделена, но ситуация осложняется тем, что она обременена залогом банка. Именно по этой причине банк привлекается к судебному процессу в качестве третьей стороны.

Как говорят адвокат Михаил Бриль, в практике такие дела сейчас доходят до суда в единичных случаях и зачастую либо заканчиваются мировым соглашением (когда бывшие супруги таки договариваются), либо побеждает… банк. То есть и квартира, и платежи по кредиту остаются неразделенными до тех пор, пока заем не будет погашен. И здесь наиболее вероятны два варианта. Первый вариант – супруги полностью и досрочно гасят ипотечный долг перед банком. Второй вариант – квартира продается, а оставшиеся деньги делятся между супругами.

Управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая подтверждает, что именно брачный договор — самый оптимальный вариант на случай развода супругов, которые приобрели квартиру в ипотеку.

"Довольно часто брачный договор для ипотечной сделки составляют те супруги, у которых уже есть какая-то общая собственность, а один из них хочет купить квартиру только для себя. А вот если нет брачного договора, то проблема раздела имущества обычно зависит от того, кто какой вклад вносил в семейный бюджет", — говорит эксперт.

Адвокат Олег Сухов замечает, что если муж и жена работали на равных что будет документально подтверждено справками из бухгалтерии, то здесь суд может поделить квартиру поровну. А вот если муж, допустим, работал, а жена была домохозяйкой, то, в случае расставания, могут возникнуть даже судебные споры о соразмерности вложений в приобретенное жилье. Муж может документально доказать тот факт, что именно он платил ежемесячные взносы и супругу в такой ситуации остается уповать только на его порядочность.

Зачастую самый лучший вариант — это продажа ипотечного жилья. Пошагово данная процедура выглядит следующим образом:

Первый шаг — банк, выдавший ипотеку, разрешает продажу квартиры или дома.

Второй шаг — новый владелец вносит в банк-кредитор сумму, которая осталась согласно договору.

Третий шаг — банк снимает с ипотечной недвижимости обременение.

Четвертый шаг — новый владелец уплачивает бывшим хозяевам оставшуюся сумму.

Пятый шаг — муж и жена делят остаток.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
16 марта 2018 г. 454
Каждую пятую элитную квартиру в Москве покупают в ипотеку 454
16 марта 2018 г. 1567
Любовь и ипотека: что будет, если супруги развелись 1567
16 марта 2018 г. 1030
Когда не хватает на двушку: у россиян поменялись предпочтения при поку... 1030
15 марта 2018 г. 1291
Москва вошла в тройку мировых лидеров в дорожном строительстве 1291
15 марта 2018 г. 1303
Жилье в США дорожает 6 лет подряд 1303
15 марта 2018 г. 1634
Любовь Цветкова, Ассоциация инвесторов Москвы: Лозунг "московская недв... 1634
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.