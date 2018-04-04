Максакова из-за дочери Вороненкова лишилась апартаментов в центре Москвы

Мария Максакова проиграла в суде борьбу за апартаменты в центре столицы стоимость около 120 млн рублей. Оперной певице не удалось признать недействительной сделку, которую организовала ее падчерица Екатерина, – дочь убитого в Киеве депутата Дениса Вороненкова.

Максакова ранее оформила доверенность на Екатерину Вороненкову и поручила ей продать апартаменты, расположенные в самом центре столице – в районе "Москва-Сити". Лотом заинтересовался бывший руководитель Одинцовского следственного отдела СК по Московской области Денис Панаиотов. В итоге он приобрел помещение, но не 120 млн рублей, а за значительно меньшую сумму – всего 38 млн рублей.

Звезда сцены посчитала, что представляющую ее интересы Екатерину обманули и попыталась отменить сделку. В суде Максакова утверждала, что падчерица больна. По данным "Московского комсомольца" Екатерина Вороненкова также дала письменные показания и заявила, что якобы в момент совершения сделки была в неадекватном состоянии. По данными СМИ, она согласилась на такие показания якобы в обмен на вознаграждение в 25% от стоимости вызвавшей конфликт недвижимости.

Суд, тем не менее, не поддержал Максакову и признал сделку действительной.

Более того, Денис Панаиотов сейчас угрожает Максаковой новым иском. Он утверждает, что Максакова должна ему дополнительно 42 млн рублей. Большую часть этой суммы он якобы занял ей в декабре 2016 г перед переездом на Украину.