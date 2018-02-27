Максим рассказала, почему на третий день решилась сбежать из элитного особняка

Певица недавно закончила ремонт в своих апартаментах в элитном ЖК "Триумф-Палас" на юго-западе Москвы.

Певица Максим закончила ремонт в своих апартаментах, расположенных в элитном ЖК "Триумф-Палас" на юго-западе столицы. В квартире звезды них три спальни, столько же санузлов, гостиная с камином и просторная веранда. Общая площадь жилья – почти 250 кв м.

Звезда рассказала, что именно в этом доме у нее была первая московская квартира. По ее словам, ей очень нравится окрестный район, поскольку в нем нет новых "стеклянных" построек и доминируют старые кирпичные дома.

Максим призналась, что впервые оказавшись в новом жилье, испытала панику.

"Сначала всем восхищалась. А через три дня сбежала в старое жилище. Переночевала там. Утром приехала помощница и говорит: "Что сидим? Дом есть? Встала и пошла! И я вернулась сюда уже с другим ощущением – новой жизни. Расставила фотографии, свечи…", - цитирует ее журнал "Стархит".

По словам звезды, она сама разработала систему освещения в новой квартире, а из старого жилья забрала лишь минимальное количество вещей - иконы, книги, гитару Боба Дилана, рукопись Высоцкого и музыкальные награды