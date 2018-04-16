ГлавнаяЖильеМаша Распутина бьется с сыном бывшего мужа за "несчастную квартиру в Тушине"

Маша Распутина бьется с сыном бывшего мужа за "несчастную квартиру в Тушине"

16 апреля 2018 г. 872
Фото: © Global Look Press

Певица Маша Распутина делит наследство с сыном своего бывшего мужа Владимира Ермакова. Мужчина скончался в октябре прошлого года, и его наследниками могут считаться сын Алексей и дочь Лида.

В центре споров – четырёхкомнатная квартира в столичном районе Тушино. Заявление о получении наследства Алексей подал сразу после смерти отца, а вот его сестра до сих пор не выдвинула своих требований. Распутина уверяет, что ее дочь не имеет возможности распоряжаться недвижимостью, поскольку страдает от психического заболевания, поэтому собирается переписать долю в квартире на себя.

Сын Емракова уверяет, что Распутина "должна вообще отстать от этой несчастной квартиры в Тушине".  "Когда они разводились в 1998 году, Распутина получила половину суммы от проданного загородного коттеджа. Плюс у меня есть расписка, что она была должна отцу то ли 200, то ли 250 тысяч долларов", - заявил он в эфире НТВ.

Алексей рассказал, что уже связывался с нынешним мужем певицы, и они разрешили некоторые финансовые вопросы. Так, если квартира будет поделена между двумя наследниками, стоит поделить и долг по коммунальным расходам – с каждой стороны по 20 тысяч рублей.

Наследник считает, что певица, хоть и ведет себя согласно букве закона, несправедлива по отношению к нему.

Сама же Распутина заявила, что не собирается отказываться от борьбы за долю в квартире – деньги от продажи недвижимости пойдут на лечение Лиды, пишет "СтарХит".

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
16 апреля 2018 г. 375
"Мы – гектарщики": получатели земли на Дальнем Востоке объединились 375
16 апреля 2018 г. 487
Как правильно взять кредит под залог недвижимости 487
16 апреля 2018 г. 1994
Аналитики назвали город с самым стремительно дорожающим жильем 1994
16 апреля 2018 г. 872
Маша Распутина бьется с сыном бывшего мужа за "несчастную квартиру в Т... 872
16 апреля 2018 г. 825
Минстрой поддерживает отказ от ипотеки без первого взноса 825
16 апреля 2018 г. 890
Сто самых дорогих домов Подмосковья стоят 2,5 миллиарда долларов 890
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.