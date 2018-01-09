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Массовые новостройки Москвы подорожали за год на 3%

9 января 2018 г. 553
Фото: © shutterstock.com

Почти все вышедшие на массовый рынок новостройки относятся к комфорт-классу, и лишь один проект – класса эконом.

В 2017 году на столичном рынке новостроек открылись продажи в 23 новых проектах, говорится в сообщении компании "Метриум Групп". Это в полтора раза больше показателей 2016 года – тогда на рынок вышло 14 комплексов.

Объем предложения по числу квартир в минувшем году вырос на 7,5%, по продаваемой плоади – на 9,8%.

Почти все вышедшие на массовый рынок новостройки относятся к комфорт-классу, и лишь один проект – класса эконом, это жилой комплекс "Некрасовка". Причем на этот ЖК приходится значительная доля предложения – 10,8%.

По состоянию на конец года продажи на рынке массовых новостроек Москвы велись в 71 комплексе, всего экспонировалось 19 080 квартир.

Средняя цена квадрата первичного жилья в декабре составила 150,8 тысячи рублей, это на 2,7% выше показателя предыдущего года. Самый низкий уровень цен в 2017 году был зафиксирован в феврале – 144,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост предложения новостроек массовых сегментов, что сдержит рост цен и подтолкнет девелоперов к предоставлению скидок и акций.

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