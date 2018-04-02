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Медведев изменил "некоторые правила" в сфере управления домами

2 апреля 2018 г. 113
Фото: © Global Look Press

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, которое меняет "некоторые правила" в сфере управления многоквартирными домами.

Он подчеркнул, что правила деятельности управляющих компаний нужно актуализировать, "чтобы оставалось как можно меньше вопросов по качеству оказываемых услуг и по качеству домов".

Содержание постановления пояснил вице-премьер Дмитрий Козак. Документ устанавливает дополнительные требования к деятельности аварийно-диспетчерских служб – их работа, обязанности по реагированию на аварийные ситуации, вызовы и жалобы граждан теперь детально регламентируются. На устранение различного рода аварий устанавливается дифференцированное время – от получаса до двух часов.

Время дозвона в службу составляет 5 минут, службы должны оснащаться функциями "обратный вызов" или "автоответчик".  Поскольку    аварийно-диспетчерская    служба    должна    работать круглосуточно, вызов может производиться и в ночное время. Регламентируется время, в течение которого эти  функции должны быть выполнены, -  10 минут.

Локализовать аварийные повреждения внутридомовых инженерных сетей должны в течение 30 минут с регистрации заявки. Засоры ликвидировать – в течение двух часов с момента регистрации заявки.

Если исполнение заявки требует доступа в квартиру, доступ осуществляется во время, заранее согласованное с собственником. Отклонение от согласованного времени  "возможно  только  в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой  силы, в том  числе в связи  с авариями", отмечается в документе.

Сотрудник аварийной службы должен иметь при себе удостоверение, опознавательный знак (бейдж, нашивку  на  одежде с  указанием  названия организации, фамилии, имени, отчества и профессиональной специализации).

Также постановление устанавливает дополнительные стандарты раскрытия информации управляющими домами.  "Все, что касается прежде всего регулирования тарифов на жилищные услуги, обоснования. Это все должно быть в каждом подъезде каждого дома", - подчеркнул вице-премьер.

Медведев поручил разработать механизм публикации тарифов на услуги УК, передает РИА Новости. "Надо все это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить. Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле. Тогда можно уже своим задавать вопросы: "А чего у вас-то это столько стоит?"- сказал Медведев.

Мониторинг цен на жилищные услуги показал, что их стоимость одной и той же услуги в однотипных домах может отличаться в десятки раз даже в пределах одного населенного пункта, сообщил Козак.

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