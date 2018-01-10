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Медведев поручил до февраля перейти к прямым договорам в ЖКХ

10 января 2018 г. 1507

Такое поручение премьер-министр правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев дал Минстрою, МЭР и Минэнерго.

Сегодня премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минэнерго и МЭР до 1 февраля 2018 года обеспечить принятие закона о переходе к прямым договорным отношениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный сайт кабинета министров.

Вот, что говорится в сообщении: "Минстрою России, Минэнерго России и Минэкономразвития России обеспечить принятие федерального закона, предусматривающего переход к системе прямых договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями".

Необходимо напомнить, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2018 года обеспечить принятие закона, предусматривающего переход к системе прямых договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями. И, как видим, поручения главы государства выполняются.

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