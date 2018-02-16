Медведев призвал избавить сирот от десятилетних очередей на жилье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил подумать, как избавить детей-сирот от очередей на жилье.

Ранее председатель Счетной палаты Татьяна Голикова назвала эти очереди беспрецедентными. С учетом цен на жилье и размеров очереди властям, по ее словам, понадобится не одно десятилетие, чтобы обеспечить жильем всех сирот.

Медведев заявил, что можно изменить форму предоставления жилья сиротам. "Должен ли это всегда быть институт права собственности?" – сказал он, напомнив, что насчитывается немало "плохих" примеров, когда сироты лишались собственного жилья.

По словам премьера, жилье детям-сиротам могут предоставлять на основе договора социального найма или каких-либо других договоров. Медведев призвал губернаторов подумать над этой проблемой, подчеркнуть, что систему помощи сиротам следует модернизировать.

"В противном случае эта очередь будет продолжаться действительно десятилетиями, а социальный эффект будет небольшим", - сказал глава правительства.