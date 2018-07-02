Медведев рассказал о снижении рисков при покупке жилья

Риски для покупателей сократятся при изменении порядка финансирования жилищного строительства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Однако, подчеркнул он, в будущем схему покупки жилья придется полностью сменить, "уйти от ситуаций, когда стройки ведутся на деньги будущих жильцов" и "перейти к нормальной схеме". Под последней подразумевается схема проектного финансирования: застройщик получает кредит в банке, деньги дольщиков хранятся на эскроу-счетах, и застройщик получает их только после того, как передаст ключи от квартир их владельцам.

Схема кредитования застройщиков используется во всем мире, и в этом случае риски покупателей значительно снижаются, отметил премьер, напомнив, что именно такую задачу – уход от долевого строительства – и ставил президент Владимир Путин.

"Мы понимаем, что это магистральный путь развития строительных процессов и решения жилищной проблемы в нашей стране. К нему нужно готовиться", - предупредил глава правительства.

Он напомнил, что проблемы в долевом строительстве сегодня еще есть, и регионы при поддержке федеральных структур должны их решать, передает ТАСС.

Также премьер напомнил, что уже начали действовать дополнительные требования к застройщику, касающиеся, в том числе, размера собственных средств компании и обязательного банковского сопровождения. Если банки будут сомневаться в назначении платежей, они вправе остановить расчеты.

Запуск новых требований - первый этап постепенного перехода с 1 июля 2019 от долевого финансирования граждан к финансированию за счет собственных средств застройщика и кредитных ресурсов.