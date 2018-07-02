ГлавнаяЖильеМедведев рассказал о снижении рисков при покупке жилья

Медведев рассказал о снижении рисков при покупке жилья

2 июля 2018 г. 336

Риски для покупателей сократятся при изменении порядка финансирования жилищного строительства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Однако, подчеркнул он, в будущем схему покупки жилья придется полностью сменить, "уйти от ситуаций, когда стройки ведутся на деньги будущих жильцов" и "перейти к нормальной схеме".  Под последней подразумевается схема проектного финансирования: застройщик получает кредит в банке, деньги дольщиков хранятся на эскроу-счетах, и застройщик получает их только после того, как передаст ключи от квартир их владельцам.

Схема кредитования застройщиков используется во всем мире, и в этом случае риски покупателей значительно снижаются, отметил премьер, напомнив, что именно такую задачу – уход от долевого строительства – и ставил президент Владимир Путин.

"Мы понимаем, что это магистральный путь развития строительных процессов и решения жилищной проблемы в нашей стране. К нему нужно готовиться", - предупредил глава правительства.

Он напомнил, что проблемы в долевом строительстве сегодня еще есть, и регионы при поддержке федеральных структур должны их решать, передает ТАСС.

Также премьер напомнил, что уже начали действовать дополнительные требования к застройщику, касающиеся, в том числе, размера собственных средств компании и обязательного банковского сопровождения. Если банки будут сомневаться в назначении платежей, они вправе остановить расчеты.

Запуск новых требований - первый этап постепенного перехода с 1 июля 2019  от долевого финансирования граждан к финансированию за счет собственных  средств застройщика и кредитных ресурсов.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Медведев Дмитрий Анатольевич
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
2 июля 2018 г. 149
За 5 месяцев россияне взяли полмиллиона ипотечных кредитов 149
2 июля 2018 г. 336
Медведев рассказал о снижении рисков при покупке жилья 336
2 июля 2018 г. 542
В Амстердаме туристам предлагают ночевать в портовом кране 542
2 июля 2018 г. 600
Изменения в долевое законодательство лежат на подписании у Путина 600
2 июля 2018 г. 817
Две победы: Собянин назвал "Лужники" счастливым стадионом 817
2 июля 2018 г. 2715
В Москве появился новый мост 2715
Акция!
Дизайн
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.