Мень рассказал, каким будет стандартное жилье

Нормативы, определяющие параметры стандартного жилья в России, подготовят до конца первого квартала этого года, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в интервью телеканалу "Россия 24".

Он напомнил, что строительная отрасль уходит от понятия "эконом" – ранее президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий этот термин. На смену "жилью экономического класса" пришло "стандартное жилье" – для него Минстрой и установит нормативные требования.

"Мы объявили конкурс, первые результаты по которому уже есть. Работы очень интересные. Победителей возьмем за основу, и на их базе будем менять нормативы и стандарты", — рассказал Мень.

За последние годы требования покупателей к жилью сильно изменились, отметил министр. Люди, по его словам, больше не хотят покупать только квартиру, обращая внимание еще на среду и инфраструктуру.

Ограничений по метражу для стандартного жилья не будет. "Все может быть востребовано, не надо решать за людей. Стандарты — это принципиальный подход", - подчеркнул Мень.

Он также рассказал, что входные группы в домах, которые будут строиться после принятия нормативов к жилью стандартного класса, могут располагаться на уровне земли, чтобы не пришлось ставить отдельные сооружения для людей с ограниченными возможностями.