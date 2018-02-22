Мертвый груз: треть поселков на Рублевке остаются пустыми

Треть поселков на когда-то популярном Рублево-Успенском шоссе является мертвым грузом. На восточных направлениях количество проектов, испытывающих серьезные проблемы с продажами, достигает 65%, говорится в сообщении компании "Инком-Недвижимость".

Больше всего лотов первичного рынка загородной недвижимости находится на Новорязанском шоссе – там сосредоточено 15% предложения. На Новую Ригу приходится 0% объектов, по 8% - на Дмитровском, Симферопольском и Ярославском направлениях. Остальной объем предложения распределен между другими шоссе.

По результатам продаж лидирует Новая Рига, где насчитывается 11% реализованного спроса. Следом идут Дмитровское и Ярославское шоссе – по 10% сделок на каждое. По 9% продаж пришлось на Новорязанское и Симферопольское направления.

Аутсайдерами по итогам года стали Рублево-Успенское, Горьковское и Егорьевское шоссе: их доля в структуре продаж не превышает 2%.

Неудачи Рублевки эксперты объясняют дорогим и морально устаревшим предложением – средняя цена лота здесь составляет 82 миллиона рублей. На Горьковском шоссе проблема в многоэтажной застройке, усугубляющей и без того сложную транспортную ситуацию. На Егорьевском направлении преобладают низкокачественные участки без подряда. По словам аналитиков, более половины проектов на восточных шоссе имеют все шансы на превращение в поселки-призраки.